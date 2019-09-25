Netanyahu’dan Erdoğan’a: “Kürtleri katleden, Ermeni Kıyımını inkar edenler, İsrail’e vaaz veremez”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Miletler (BM) Genel Kurulu’nda İsrail’e yönelik sözlerine tepki verdi. Netanyahu, “Yalancı” dediği Erdoğan’a, Türkiye’nin Kürtlere uyguladığı katliamları ve Ermeni Soykırımı’n hatırlattı.
Erdoğan’ın, İsrail’in Gazze’deki politikalarını Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nda Yahudilere uyguladığı soykırıma benzetmesine cevaben Netanyahu, “Birinin yalan söylemesi, durdurulamıyor. Kürtleri katleden, Ermeni Kıyımını inkar edenler, İsrail’e vaaz veremez,” ifadelerini kullandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da, Erdoğan’ı “anti-Semitizm” (Yahudi karşıtlığı) ile suçlayarak kınanmasını istedi.
ERMENİ HABER AJANSI
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