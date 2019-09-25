Çek Cumhuriyeti Ulusallaşma Günü Kutlandı

HYETERT- Çek ulusallaşma günü 25 Eylül Çarşamba akşamı Hilton Istabul Bosphorus Hotel’de düzenlenen bir davet ile kutlandı.

Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı (Değabah) Episkopos Sahak Maşalyan, Çek Cumhuriyeti’nin Ulusallaşma günü ve aynı zamanda “İyi Kral Wenceslas” olarak anılan 935 yılında öldürülmesinin ardından “Aziz” olarak kabul edilen Aziz Wenceslas günü kutlamaları için düzenlenen resepsiyona katıldı.

Göreve 15 gün önce başlayan Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jiří Čistecký tarafından karşılanan Episkopos Maşalyan kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atanan Egemen Bağış ile de görüşme fırsatı bulan Episkopos Maşalyan, bu vesile ile Egemen Bağış’a da yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva ve Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan

Değabah, resepsiyon süresince çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

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