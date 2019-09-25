Amasra’da kalıntılar bulundu

Amastris’in tapınağı mı bulundu?

Kraliçe Amastris’in tapınağına ait kalıntılar bulundu: Detaylı kazı ve araştırma yapılacak.

DUVAR – Bartın’ın Amasra ilçesindeki sondaj kazılarında, ilçeye adını veren Kraliçe Amastris’in tapınağına ait olduğu düşünülen sütun ve mermer kaideler bulundu.

Amasra Müze Müdürlüğünce Kum Mahallesi’ndeki 2 dönümlük arazide, 2 ay önce sondaj çalışması başlatıldı. Çalışmalarda, 5 adet 6 metre boyunda sütun ile sütun ayaklarının konulduğu hayvan figürlü taban mermer kaidelere rastlandı.

KAZI ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Amasra Müze Müdür Vekili Ahmet Çapkun, yaptığı açıklamada alanda yapılan sondaj çalışmalarıyla ortaya çıkan eserleri, Kraliçe Amastris’e ait tapınak kalıntıları olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kazı çalışmalarını, detaylı ve bilimsel olarak sürdürmek için durdurduklarını aktaran Çapkun, “Alanda daha detaylı bilimsel kazı ve araştırma yapılacak. Ancak bu çalışmalardan sonra kesin bir sonuca ulaşacağız” dedi.

‘BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI KURTARMA KAZISI YAPACAĞIZ’

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun da ilçede yapılan her kazının, Müze Müdürlüğünün izni ve gözetimine tabi olduğunu belirtti.

İlçedeki kazılarda Roma ve Bizans dönemlerine ait zengin eserlere rastlandığını dile getiren Dursun, “Burada milattan sonra 3. veya 4. yüzyıllara, yani Antik Çağ’a ait, tapınak olarak kullanılan yapının parçalarını görüyoruz. Bölgede geniş çaplı kurtarma kazısı yapacağız. Ortaya çıkan eserler, ilçedeki üzeri örtülü tarihi ve antik şehri gün yüzüne çıkarma adına ümit veren bulgulardır. İlçede çalışmalarımız artarak devam edecek. Sahip olduğumuz yer altındaki serveti, insanlığın mirası olan bu tarihi mekanları bulup insanlarımızın hizmetine ve tanıtımına sunacağız” şeklinde konuştu. (BARTIN/AA)

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