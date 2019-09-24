Patrik Seçim Talimatnamesi – Ne Yapmalı?

Yervant Özuzun

Patrik seçimiyle ilgili 2019 YILI PATRİK SEÇİM TALİMATNAMESİ ve delege dağılımıyla ilgili DELEGE TAHSİSİ listesi İstanbul Valiliğince tebliğ edildi.

Bilindiği gibi Seçim Talimatnameleri 1961 yılından bu yana tüm seçimlerde aynen uygulanıyor. Bu nedenle bazı maddelerin günümüz koşullarına göre değiştirilmesi gerekiyordu.

Neydi bunlar?

Seçmen yaşının 21’den 18 yaşa indirilmesi.

Delege yaşının 30’ dan 18 yaşa indirilmesi.

9 kişilik Ruhani Kurul üyeliğine 3 kişilik de yedek üye seçilmesi.

Seçmenlerin ikametlerinin bulunduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaları.

Bunlar olması gerekenlerdi, Talimatnamede aynen kabul edilmiş.

Ayrıca ‘Patrik Adaylarının’ iki adayla sınırlandırılmaması da olumlu.

Delege Tahsisi Listesi için aynı şeyi söyleyemiyorum.

Delegelerin Seçim Bölgelerine dağılımı; ‘seçmen iradesini’ ve kiliseler arasında ‘eşitliği’ yansıtacak şekilde değil.

Delege dağılımı kilise bölgelerindeki seçmen sayısı dikkate alınarak yapılmamış.

Önce her kiliseye birer delege verilmiş, sonra seçmenlere göre dağılım yapılmış.

Bu sistem beraberinde kiliseler arasında hiç de eşit olmayan bir sonuç doğuruyor.

Mesela son patrik seçiminde bu şekildeki dağılımla yapılan seçimlerde; seçmeni az olan kilise seçim bölgelerinde 9, 11, 15, 17 gibi seçmenle bir delege seçilmiş, seçmeni çok olan seçim bölgelerinde 125, 140, 180 seçmenle bir delege seçilmiş.

Böyle bir seçim olmaz. Buna demokratik bir seçim denmez.

Nasıl olması gerekir:

1- Seçmeni az olan seçim çevreleri birleştirilir. Her seçim çevresi ortalama bir delege için gerekli seçmen sayısı kadar olur. Gerekirse delege sayısı da çoğaltılarak bu eşitsizlik en aza indirilir.

(2- En doğrusu ortak ve bölge vakıflarımızı seçtiğimiz gibi sonraki seçimlerde delegelik sisteminin kaldırılıp iki dereceli seçim yerine doğrudan patriği ve ruhani kurulu seçmektir.)

Şimdi ne yapabiliriz?

İdareyle görüşerek birinci seçeneğin seçim takvimi değişmeden düzeltilmesini talep edebiliriz. Bunun da olabileceğini düşünüyorum.

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