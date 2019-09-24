Malta’nın bağımsızlığının 55. Yıldönümü kutlandı

HYETERT- Malta Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 55. Yıldönümü bugün Hilton Istabul Bosphorus Hotel’de düzenlenen bir davet ile kutlandı.

Resepsiyona katılan Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı (Değabah) Episkopos Sahak Maşalyan ve Peder Şirvan Mürzyan, Malta Cumhuriyeti Başkonsolosu Franklin Aquilina ve Büyükelçi Carmel Vasallo tarafından karşılandılar.

Istanbul Latin Katolik Ruhani Reisi Mgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez

Başkonsolos ve Büyükelçi nezdinde Malta halkının bağımsızlığını kutlayan Episkopos Maşalyan, Neolitik çağlara dayanan Malta tarihi kadar, Malta halkının cesaret ve kararlılığının da dikkate değer olduğunu ifade etti.

Samimi sohbetin hemen ardından davetliler arasındaki Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile de görüşme imkani bulan Episkopos Maşalyan, resepsiyonda yayınlanan Malta Ticaret ve Dışişleri Bakanı Carmelo Abela’nın video mesajını kalabalık bir davetli kitlesi ile birlikte izledi.

Partiklik Kaymakamı Episkopos Maşalyan resepsiyon boyunca temaslarını sürdürdü.

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