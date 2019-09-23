Son Dakika – Seçim Talimatnamesi Patrikhane’ye Ulaştı

HYETERT – Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’ndan beklenen ve Türkiye Ermenileri 85. Patriği seçim sürecinin başlaması ve sürecin takibi için düzenlemeleri içeren Seçim Talimatnamesi bu gün akşam saatlerinde Türkiye Ermenileri Patrikhanesine ulaştı. Seçim sürecini yürütmekle yükümlü Müteşebbis heyet talimatnameyi değerlendirmek üzere toplantıya girdi.

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi tarafından talimatnamenin içeriği ve seçim süreci yol haritası hakkında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. (Gelişen haber)

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