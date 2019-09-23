Lusavoriç Korosu 90. Yılı Coşkuyla Kutladı

22 Eylül 2019 Pazar günü Beyoğlu Surp Yerortutyun (Üç Horan) Kilisesi’ndeki Lusavoriç Tbras Tas Korosu’nun kuruluşunun 90. yıldönümü törenlerine Değabah Episkopos Sahak Maşalyan riyaset etti. Surp Badarakı koronun eski bir üyesi olan Der Krikor Avak Kahana Damadyan sundu, horana hizmet edenler ve Lusavoriç korosu mükemmel bir uyum içinde Surp Badarakı seslendirdiler.

Törende ülkemizde bulunan, Doğu Amerika Piskoposluğu’na bağlı Hokeşnorh Vasken Vartabet Karayan ve daha sonra törene katılan Hokeşnorh Harutyun Apega Damadyan da hazır bulundular. Hayırseverlerimizden Monik ve Aret Erganyan çifti, Milletvekili Markar Esayan, Tbras Tasların temsilcileri ve halk törenlere iştirak ettiler.

Srpazan Hayr vaazında günün İncil bölümü üzerine konuştu, özellikle sadakatin önemine değindi ve tbras tasların kilisemize olan katkısını anlattı.

Kiliseye hizmetlerinden ötürü, Taksim Surp Harutyun Kilisesi’ne bağlı 3 genç okuyucu Aram Demirci, Emil Özçelik ve Arda Kılıç Srpazan Hayrın eliyle tbirlik asdicanı aldılar, daha önce tbirlik asdicanı olan Tateos Karapekmez’e de urar taşıma yetkisi aldı.

Srpazan Hayr gençleri aldıkları bu sorumluluğun önemi ve ciddiyeti konusunda bilgilendirdi, öğütler verdi ve tebrik etti.

Törende kilisemizin en kıdemli din adamlarından olan Müteveffa Şahan Arkyebisgobos Sıvacıyan ölümünün 6. yılı münasebetiyle ve Lusavoriç Tbras Tas Korosunun Nağakahları, tbrabedleri, variçleri, okuyucuları ve tüm üyeleri Badarak sonrası okunan hokehankist dualarıyla anıldılar.

Kutlamalara Naregyan Salonu’nda kurulan sevgi sofrasıyla devam edildi. Srpazan Hayr, Lusavoriç Korosu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan plaketleri, koroya emeği geçen Hagop Sarafyan’a ve sargavak takdis edilmesinin 40. yılı münasebetiyle Pareşnorh Vahram Sargavak Lüleciyan’a takdim etti. Der Maşdotz Kahana Kalpakcıyan ve

kahana taktis edilişinin 30. yılı anısına Der Kevork Av. Kahana Çınaryan için hazırlanan plaketler salonda olamadıkları için verilemedi.

Mesrob Badriark’ın konuşmalarının da yer aldığı barkovizyon gösterisinin, koro yönetim kurulu başkanı Şant Çakmakcı ve koro şefi Hagop Mamigonyan’ın konuşmalarının ardından, Maral Ayvaz Çağlıçubukçu, Sercan Gazeroğlu ve Yeraz Çağlayan’ın seslendirdiği solo şarkılar ile kutlamalara devam edildi. Lusavoriç Çocuk Korosu mensuplarından Talia Sirem Erol ve Bared Çağlıçubukçu’un seslendiği parçalar ise büyük beğeni topladı.

90. yıl için pasta kesilmesinden sonra, Değabah Srpazan Hayr kapanış konuşmasında “Lusavoriç” kelimesinin anlam ve önemine değindi, koro mensuplarını ve yöneticilerini tebrik etti, tbras tasın çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Okunan Şükür ve Hayr Mer (Göklerdeki Babamız) dualarıyla tören sona erdi.

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