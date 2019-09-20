Amerikalı Kim Kardashian’ın Türkiye bağlantısı!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Ömür Çelikdönmez

Amerikalı show yıldızı Kim Kardashian‘ın soyadı; hem Türkçe hem de Ermenice.

“Nasıl yani?..” der gibisiniz!

Kardashian‘ın soyadı; Türkçe “Kardaş-Kardeş” sözcüğü ileErmenice “oğlu”anlamına gelen “yan” ekinin eklemeleri ile “Kardas + yan” oluşmuştur.

ABD‘ye göç eden dördüncü jenerasyonda yer alan ve tanınmış bir aileden gelen Kardashian, Amerika‘nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde, ünlü hukuk danışmanı ve avukat Robert Kardashian ile Kris Jenner’ın (d. Houghton) kızı olarak dünyaya geldi.

Kim Kardashian melez mi melez…

Babası yarı Osmanlı, yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon AmerikanErmenisi’dir. Annesi ise Hollanda ve İskoçya (Büyük Britanya) kökenli bir Amerikalı’dır.

Baba tarafından büyük-büyükbabası Los Angeles’a, Osmanlıİmparatorluğu‘ndan (günümüz adıyla Türkiye sınırları içerisinde kalan bölge) göç etmiştir.

Birçok röportajında: “Ben büyük bir Ermeni etkisiyle yetiştirildim. Daima Ermeni öyküleri duyarak, Ermeni geleneksel yemeklerini yiyip bayramlarını kutlayarak büyüdüm” diyen Kardashian; “Ermeni Kırımı” konusunda, ABD eski Başkanı Barack Obama‘ya bu konudaki görüşlerini iletmek için çabalamasıyla tanınıyor.

Türkiye‘yi soykırım konusunda haksız gördüğünü ilân edip, Türkler’i hoş karşılamadığını ve Türkiye’nin boykot edilmesini istediğinibelirtmişti.

Kim Kardashian’ın, baba tarafından ailesi…

ABD’li Ermeni asıllı gösteri sanatçısı Kimberly Noel “Kim” Kardashian‘ın babasıRobert George Kardashian, 22 Şubat 1944’de Kaliforniya eyaleti Los Angeles şehrinde doğdu ve 30 Eylül 2003‘te öldü.

Robert George Kardashian’ın annesi Ermeni asıllı ABD vatandaşı Helen Arakelian, ABD’nin Michigan eyaletindeki Wayne şehrinde 1922’de doğmuştu.

Helen Arakelian’ın annesi Vartanuş, Erzurum’dan Amerika’ya göç eden Ermeni bir ailenin kızıydı.

Kardashian’ın Erzurumlu ailesi…

-Kim’in büyük büyük babası Hovhannes Miroyan (önde, en solda) – büyük büyük annesi Lusyak Çorbacıyan (önde, soldan ikinci) ve kızları Vartanuş…-

Vartanuş’un babası 1844 Erzurum doğumlu Hovhannes (Hovik-Hovo) Miroyan ile annesi 1853 Erzurum doğumlu Lusyak Çorbacıyan (Chorbajian).

Hovhannes ile Lusyak (Luciag) 1867‘de Erzurum‘da evlendiler.

–Kim’in büyük büyük annesi Lusyak…-

Çiftin ilk çocukları Vartanoosh Rose Arakelian (Miroyan); 15 Ekim 1886’da Erzurum’da doğmuştu.

Erzurum’da yaşanan Ermeni İsyanları sonrasında kentin yaşanabilir olmaktan çıkması üzerine, 1810’da Boston’da kurulan ABD’nin Protestan misyoner teşkilatı ABCFM (American Board of Commissioners for Foreign Missions-Amerikan Yabancı Misyon Örgütü) misyonerlerinin yönlendirmesiyle, 1901’de kızları Vartanuş’u da yanlarına alarak, Erzurum’dan Californiya’ya göç etmişlerdi.

Vartanuş’un babası Hovhannes Miroyan, 1913’te 69 yaşında, annesi Luciag Miroyan (Chorbajian) ise 1925’te 72 yaşında Kaliforniya Eyaletinde Fresnokentinde öldü.

Vartanoosh Rose Arakelian (Miroyan) 15 Ekim 1886’da Erzurum’dadoğmuştu.

7 Nisan 1950’de (63) yaşında Kaliforniya’daLos Angeles’de öldü.

-Kim’in büyük büyük annesi Lusyak ile kızı Vartunuş…-

Vartanoosh Rose; Arut (Arthur) Arakelyan‘ın eski karısıydı.

Vartanoosh Rose’nin kocası Arut (Arthur) 10 Haziran Çarlık Rusyası’nda 1883’te Vayots Dzor kentine bağlı Getap köyünde doğmuştu.

Eskiden “Koytur” olarak bilinen Getap, Ermenistan‘ın Vayots Dzor eyaletinde bir köydü ve şarap üretimi ile ünlüyü. Köylülerin çoğu, 1800‘lerde bölgeye göç eden İran’daki Salmaslı Ermeniler’in soyundandı.

Arakelian ailesinin adı, 1880 ile 1920 arasında ABD, Kanada ve İskoçya’da resmi kayıtlarda mevcut.

En kalabalık Arakelian ailesi 1920‘de ABD’de yaşıyordu. 1880‘de Illinois’te yaşayan4 Arakelian ailesivardı.

Vartanoosh Rose Miroyan ile Arut Arakelyan, 1910‘da California‘da evlendiler.

Robert George Kardashian’ın annesi, Kim Kardashian’ın büyükannesi Helen, bu evlilikten 15 Temmuz 1917’de California Oakland’da, doğdu.

Vartanoosh ile Arut, iki çocukları olmasına rağmen anlaşamadılar.

Arut (Arthur); Vartanoosh Rose Arakelian (Miroyandan boşandıktan sonra Arıknazan Arakelyan ile evlenmişti. 26 Eylül 1947 (64) İkinci eşi Arıknazan Arakelyan kendisinden önce, Los Angeles’te 10 Mart 1941’de (51) yaşında öldü.

Vartanoosh bir daha evlenmedi. 7 Nisan 1950‘de (63) yaşında Kaliforniya’da Los Angeles’de öldü.

Kardashian’ın Karslı ailesi…

Çiftin Helen Arakelyan adlı kızları ise Kars göçmeni Arthur Kardashian ile dünya evine girdi.

-ABD’de Arakel Arakelyan ile Vartanuş’un evliliğinden Helen Arakelyan, -Kim’in büyükannesi- oldu. Helen Arakelyan ise Kars göçmeni Arthur Kardashian ile evlendi…-

Helen’in kocası Arthur Thomas Kardashian,27 Ekim 1917’de Çarlık Rusyasısınırları içerisinde yer alan günümüzde Ardahan ili Hanak ilçesine bağlı Karakale köyünde doğmuştu.

Arthur Thomas Kardashian, 09 Aralık 2012’de (95) yaşında öldü. Helen, 21 Mayıs 2008‘de (90) yaşında California, Santa Barbara’da öldü.

Bu bölgeyi, “Brestlitowsk Barışı” (3 Mart 1918) ile Bolşevik Rusya, Osmanlı Devleti‘ne teslim etmişse de 30 Ekim 1918‘de Mondros Mütarekesi’yle tekrar elden çıkan Hanak, 3 Aralık 1920‘de imzalanan Gümrü Antlaşması’yla resmi olarak Gürcüler’den geri alınmıştı.

Arthur Kardashian; Tatos Saghatel; “Thomas” Kardashian ve HaromShakarian‘ın oğlu idi. Tatos, 4 Haziran 1896‘da doğmuştu. Karakale göçmeni olan Hamas Hanna Shakarian ile evlendi.

-Kim’in büyükannesi Helen Arakelyan ile Kars göçmeni dedesi Arthur Kardashian…-

Full Gospel Business –Erkekler Bursunu- Enternasyonal‘i kuran Los Angeleskökenli Amerikalı Ermeni kökenli bir işadamı Demos Shakarian, HannaShakarian‘dan dolayı akrabaları oluyor.

Tatos‘un babası Sam; Malakan annesi Harom ise Ermeni asıllıydı. “Kardaschoff” ailesi Kars‘ın Çarlık Rusyası işgali döneminde 1918‘de, Amerika’ya göç ettiler.

Malakanlar…

1877’de Kars’ı ele geçiren Ruslar 1878’de, Berlin Antlaşması’yla da bölgeyi sınırlarına katmakla kalmadılar, 1878’de Kars merkezli “Karskaya Oblast” idari birimini kurdular.

“Oblast” Kars, Ardahan, Oltuve Kağızman olmak üzere 4 alt-bölgeye bölünmüştü.

İnançları gereği savaşmayı, askerlik yapmayı günah kabul ettikleri için askerlik sorunundan bunalan birçok Malakan, çareyi bu topraklardan temelli olarak ayrılmakta buldu. Çünkü Ruslar, Malakanlar’ızorla orduya alıyor, Türk ordusuile savaşmaya zorluyordu.

1905–1912 yılları arasında Kars ve çevresinden, çoğu Malakan olmak üzere yaklaşık 3 BİN kişi, Amerika’ya göç etti.

Yörede yaşanan siyasi ve askeri karmaşa da bu etnik göçü tetikledi.

Bu göçlere rağmen birçok Malakan, yörede kalarak hayatlarına devam ettiler.

Malakanlar (Molokonlar/Molokanlar) Rus asıllı bir topluluk olmakla beraber, İncilmerkezli, spiritüel Hristiyanlık taraftarı bir dinsel hareketolarak 16. yüzyılda Rus köylüler arasında doğan Malakanizm’e mensup etnik bir topluluk.

Aile, 1918‘de Amerika’ya geldikten sonra, “Thomas” Kardashian ve Hamas“Hanna” Shakarian‘ın oğlu Tatos; Ermenice adını “Tom” olarak değiştirdi.

Los Angeles‘ta çöp toplama işine başladı. 12 Eylül 1896 doğumlu Hamas HannaKardashian (Shakarian) ile evlendi.

Tatos 31 Aralık 1964‘te (68) yaşında Kaliforniya Los Angeles‘te, karısı Hamas Hannada7 Mayıs 1987 (90) yaşında aynı şehirde öldü.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Karslı Bob Dylan ile Kim Kardaşyan’ı davet etmeli…

-Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kars kökenli dünyaca tanınmış ünlüleri Kars’a davet ederek ilin tarihinde görülmemiş bir tanıtıma imza atabilir…-

Uzun sözün kısası; Kardashian ailesi, tarihin en büyük trajedilerinden birinde 20’nci yüzyılın başında göç etmek zorunda kaldı.

Karakale, Rusya’daki 1917 devriminden sonra Ermenistan topraklarındaydı, 1921’de ise Türkiye’ye bağlandı.

Türkler’le çatışmaların yoğunlaşması üzerine Sam ve Harom Kardaschoff, oğulları Tatos’la ve kardeşleriyle tehcirden önce, 1913 yılının sonbaharında Karakale köyünden Amerika’ya doğru yola çıktılar.

ABD’de Tom ismini alan Tatos, çöp toplama işine girdi, Karakale’den kaçan Haman Shakarian’la evlendi.

Aile, daha sonra et işine başladı.

Çiftin oğulları Arthur (Kim’in dedesi) ve eşi işleri geliştirdiler, bölgenin en büyük şirketlerinden birine sahip oldular.

Arthur’un oğlu, (Kim’in babası) Robert ise ünlü bir avukat oldu.

ABD’li Kris’le (Kim’in annesi) evlenen Robert, 2003 yılında kanserden öldü.

Kim, kardeşleriyle birlikte kısa zamanda büyük üne kavuştu.

Nereden nereye?

https://www.dikgazete.com/amerikali-kim-kardashian-in-turkiye-baglantisi-makale,1735.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...