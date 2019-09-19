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Görevden alınan Ermenistan Polis Şefi Başbakan Başdanışmanlığına atandı

2019-09-19

Dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın önerisiyle Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Valeriy Osipyan yeni göreve atandı.

Paşinyan’ın bir başka kararnamsine göre Osipyan Başbakan Başdanışmanlığına atandı.

Yeni polis şefi atanmaya kadar Osipyan’ın görevlerini birinci yardımcısı Arman Sarkisyan yerine getirecek.

Hatırlanacağı üzere Valeriy Osipyan Emniyet Genel Müdürlülüğüne Mayıs 2018’de atanmıştı. Polis şefinden iki gün önce de Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Artur Vanetsyan’ın istifa etmişti.

ERMENİ HABER AJANSI

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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