Soğoman Tehliryan’a ait sözde anıtın kaldırılması için mücadele kararı

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|Ermenistan’da, Talat Paşa’yı hedef alan nefret anıtına karşı mücadele cephesi genişliyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başkanlığındaki heyet “Dünya Azerbaycanlıları Platformu” yetkilileriyle görüştü. Görüşmede heyetler, Talat Paşa’nın katili Ermeni suikastçı Soğoman Tehliryan’a ait sözde anıtın kaldırılması için mücadele kararında birleşti.
https://www.sporfair.com/yurt-haberleri/sogoman-tehliryana-ait-sozde-anitin-kaldirilmasi-icin-mucadele-karari/
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