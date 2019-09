Prix Visarte 2019

Au PRIX VISARTE 2019 pouvait participer des projets qui ont été créés entre le 1.1.2017 et le 31.12.2018 et qui présentent un lien avec la Suisse. En outre, le PRIX VISARTE HISTORIQUE permet de distinguer des œuvres plus anciennes – il s’agira d’art créé entre le 1.1.1990 et le 31.12.2009.

Les projets artistiques des lauréats, des œuvres extraordinaires et innovantes, ont été présentés lors de la cérémonie d’attribution des prix, le 13 septembre 2019 à la Kunsthalle de Zurich.

Le PRIX VISARTE 2019 (2x CHF 10’000) va à Ruth Erdtpour son œuvre « Eine Chronik für Freienwil » de 2017 et à Melik Ohanianpour son œuvre « Les Réverbères de la Mémoire » de 2010–2018 à Genève.

L’attribution du prix à Ruth Erdt a été motivée par le jury par le caractère social et participatif de l’œuvre. Dans le cadre d’un projet de protection contre les inondations de l’assurance La Mobilière est née une chronique photographique – Ruth Erdt dresse un portrait des habitants de Freienwil, ce qui a renforcé l’identité et donné une nouvelle cohésion à la communauté.

Melik Ohanian, à travers son œuvre très politique composée de neuf réverbères de formes différentes, dans le parc Trembley à Genève, a créé une forme moderne de souvenir du génocide arménien, et a fait aboutir la discussion menée en public pendant des années.

Pour la deuxième fois cette année, le PRIX VISARTE HISTORIQUE a été décerné pour des projets qui ont été créés entre 1999 et 2009. Ce Prix, également doté de CHF 10’000, est attribué à Stefan Banz pour son œuvre « Alternative », de l’année 2006. Le jury reconnaît l’œuvre comme un exemple d’art écologique aux premières heures de la construction. Elle est située sur le toit de l’Alternativen Bank AG à Olten

Le PRIX VISARTE est une initiative de Visarte Suisse, société des artistes visuels crée en 1866. Du fait du patronage assuré par la Fédération des Architectes Suisses (FSA), une autre association professionnelle active dans le domaine artistique participe. La Julius Bär Foundation soutient le PRIX VISARTE 2019 en tant que donatrice.

https://visarte.ch/fr/art-et-batiment/prix-visarte/prix-visarte-2019/

