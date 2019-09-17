Ermeni çeşmesi 200 yıldır akıyor

Soykırımdan geçirilen ve göç ettirilen Ermenilerden kalma tarihi yapılar varlığını sürdürüyor. Bunlardan biri Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe (Helhel) köyünde Ermeniler tarafından 1802 yılında yapılan tarihi çeşme. 200 yıldır akmaya devam eden çeşmenin suyundan köylüler hem içiyor, hem de tarlalarını suluyor. Çeşme hakkında bildiklerini bize aktaran köylülerden Şahabettin Daşlık (58), “200 yılı aşkındır burada akmaya devam ediyor” dedi. Çeşmenin Hicri Takvim’e göre 1217 yılında yapıldığını belirten Daşlık, Miladi Takvim’e göre çeşmenin yapılış yılının 1802 olduğunu aktardı. Büyüklerinin anlattıklarından yola çıkarak bilgi veren Daşlık, “Çeşme köyümüzde yaşayan Ermeniler tarafından yapılmış. 1915 yılında başlayan Ermeni Soykırımı’nda köyümüzde bulunan Ermeniler de katledildi. Köyümüzün arka taraflarından kalan bir vadide hepsi öldürüldü. Çoğunun çocukları soykırımdan kurtarılmaya çalışılsa da şu anda köyde yaşayan tek bir Ermeni yurttaş bile kalmadı” diye belirtti. 1915 tarihi itibari ile başlayan Ermeni Soykırımı ile birlikte katliamlardan kurtulan Ermenilerin de gitmek zorunda kaldıklarına dikkat çeken Daşlık, “Belki Ermeniler katledilmese daha neler yapacaklardı kim bilir” diye kaydetti.

DİYARBAKIR

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