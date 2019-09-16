Doğumunun 150. yılında Gomidas için konser

Ermeni besteci ve müzikolog Gomidas, doğumunun 150. yılında Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılacağı özel bir konserle İstanbul’da anılıyor. “Aydınlık Sabahın Sesi” konseri 7 Ekim’de saat 20:30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda!

Anadolu Kültür, Kalan Müzik ve Maxim Gorki Theater işbirliğiyle düzenlenen konserde Türkiye, ABD ve Ermenistan’dan konuk sanatçı ve topluluklar Gomidas’ın çeşitli beste ve derlemelerini seslendirecek. Konserde Aynur Doğan, Ertan Tekin, Karatzayn Quartet, Vomank müzik grubu, Yerkaran Projesi’nin yanı sıra Ermenistan’dan Goght müzik grubu ve ABD’den Ara Dinkjian ile Zulal Trio da sahne alacak.



Gümrü’den seramik koleksiyonu

Konser öncesinde, saat 19.30’dan itibaren fuaye alanında Birzamanlar Yayıncılık tarafından düzenlenen Gomidas sergisi görülebilecek ve ‘Deliliğin Arkeolojisi – Gomidas: Bir Ermeni İkonunun Portresi’ adlı kitabın tanıtımı yapılacak; Muscari Association ve Family Care Foundation işbirliğiyle Ermenistan’ın Gümrü şehrinde üretilen Gomidas seramik koleksiyonu da konser öncesinde görülebilecek.

Konserin biletleri Biletix’te satışa çıktı.

Soldan sağa: bilinmiyor, Rupen Sevag, Arşag Çobanyan, Gomidas, Kaspar İpekyan, bilinmiyor. Lozan, 1907 (komitasmuseum.am)

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