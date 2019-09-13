Medyada nefret söylemi: 2018’de hedef Yahudiler, Ermeniler ve Suriyelilerdi

HABER MERKEZİ – Hrant Dink Vakfı’nın hazırladığı Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem Raporu’na göre, 2018’de ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 4 bin 839 köşe yazısı ve haber metni tespit edilirken; 98 farklı grup hakkında 6 bin 517 nefret söylemi üretildi. Medyada en çok hedef alınanlar; Yahudiler, Ermeniler ve Suriyeliler.

Hrant Dink Vakfı’nın 2009 yılından beri sürdürdüğü Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi araştırması kapsamında hazırladığı Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem Raporu’nu açıkladı.

2018 yılını kapsayan rapor, Türkiye Yazılı Basınında Çocukların Temsili – Haziran 2018 ve Türkiye Ulusal Basınında Cumartesi Anneleri/İnsanları – Mayıs 1995 – Eylül 2018 başlıklı ayrımcı söylem raporlarını da içeriyor.

Rapora göre, 2018 yılında ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 4 bin 839 köşe yazısı ve haber metni tespit edildi.

205 yayında, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için bu yazılar ele aldıkları grup/kategori sayısı kadar (birden fazla defa) incelenmiş oldu ve 5 bin 044 yazıya ulaşıldı.

İncelenen tüm yazılarda 98 farklı grup hakkında 6 bin 517 adet nefret söylemi içeriği bulundu.

En çok hedef alınanlar: Yahudiler, Ermeniler ve Suriyeliler

Rapora göre incelenen yazılarda nefret söyleminin hedef aldığı grupların başında bin 133 yazı ile Yahudiler geliyor. Medyada ‘çeşitli komploların ardındaki gizli güç’ olarak sunulan ve ‘Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit’ olarak gösterilen Yahudiler, İsrail-Filistin çatışmaları ile Mescid-i Aksa’da yaşananları konu alan haberlerle bir toplum olarak şiddetle özdeşleştirildi ve düşmanlaştırıldı.

Rapora göre nefret söylemi oluşturulan ikinci grup olan Ermeniler (973 söylem), Hocalı Katliamı’nı ve 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü’nü konu alan metinlerde şiddet ve katliamla ilişkilendirilerek düşmanlaştırıldı, ‘terörle’ özdeşleştirildi ve hedef gösterildi.

918 söylemle hakkında en çok nefret söylemi oluşturulan üçüncü grup olan Suriyeli mülteciler ise medyada sistematik olarak cinayet, hırsızlık, taciz gibi adli olaylarla anıldı ve böylece potansiyel suçlu olarak kodlandı.

Yine ‘terörle’ özdeşleştirilen Suriyeliler, Türkiye’deki olumsuz ekonomik gidişatın ve işsizliğin sorumlusu olarak gösterildi, Türkiye’nin demografik yapısına yönelik bir tehdit, genel bir rahatsızlık ve gerginlik kaynağı olarak yaftalandı.

Tür, gazete ve kategorilere göre içeriğin dağılımı

Rapora göre, tekrarlanan içerikler dışarıda tutulduğunda incelenen metinlerin 2 bin 577’sini köşe yazıları, 2 bin 45’ini ise haberler oluşturdu.

Basın arşivi sayfaları, kitap tanıtımı / değerlendirmesi yazılar ve benzeri metinler ‘diğer’ başlığı altında değerlendirildi ve bu kategoride bulunan 217 metinde nefret söylemi tespit edildi.

Nefret söylemlerinin yüzde 40’ı (bin 952’si) ulusal; yüzde 60’ı (2 bin 887’si) ise yerel gazeteler tarafından üretildi.

Ulusal basında nefret söylemi en çok üreten ilk 15 gazete şöyle:

En çok nefret söylemi tespit edilen gazetelerin en çok hedef aldıkları gruplara göre dağılımı

Yeni Akit (284), Milli Gazete (161), Yeniçağ (118), Milat (110), Diriliş Postası (90), Yeni Mesaj (84), Yeni Söz (83), Sözcü (76), Ortadoğu (69) ve Aydınlık (67), Yeni Şafak (67), Önce Vatan (66), Doğu Haber (61), Güneş (60), Türkiye (53)

Yerel basında nefret söylemi üreten ilk 10 gazete ise şu şekilde:

Yeni Konya (120), İstiklal (62), Samsun Denge (43), Ankara Anadolu Gazetesi (34), Mersin İmece (33), Kayseri Star Haber (30), Bizim Anadolu Gazetesi (29), İslahiye’nin Sesi (28), Yeni Dönem (26) ve Siirt (25)

Gazetelerde yer alan nefret söylemi örnekleri, dört kategori altında incelendi:

Abartma/yükleme/çarpıtma

Küfür/hakaret/aşağılama

Düşmanlık/savaş söylemi

Simgeleştirme

Bu kategoriler, nefret söylemi örneklerinin niteliklerine göre ayrıştırılmasına ve anlaşılmasına yardımcı olmak üzere oluşturuldu. Aynı metinde birden fazla kategorinin tespit edildiği durumlarda, sınıflandırma yapılabilmesi için, baskın olan kategori dikkate alındı.

Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem Raporu’nun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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