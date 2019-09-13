‘İzmir yangını’nda tazminat tehlikesi

“Yangını Türkler çıkarmadı”

“Propaganda yapıyorlar”

İzmir’de geçtiğimiz ay çıkan ve büyük bir alanı tahrip eden orman yangının sebebi halen araştırılırken, akıllara İzmir’in kurtuluş günü olan1922’den dört gün sonra 13 Eylül 1922’de çıkan Büyük İzmir Yangını geldi. Bazı kesimler tarafından ‘İzmir’i Türkler yaktı’ iddialarıyeniden gündeme getirilirken tarihçi, gazeteci ve yazar Yaşar Aksoy veAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı’dan iddialara cevap geldi. Büyük İzmir Yangını’nın “Sözde Ermeni Soykırımı gibi” köpürtülmek istendiği uyarısında bulunan Yaşar Aksoy ve Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı, “Uyanık olalım” çağrısı yaptı.Geçtiğimiz günlerde İzmir’in tarihindeki en büyük yangınlardan birini yaşadığını ve terör örgütü PKK’nın yangını üstlenmesi nedeniyle ‘emperyalistlerin açık operasyonu’ olarak görülmesi gerektiğini belirten tarihçi, gazeteci ve yazar Yaşar Aksoy, “1919’da İzmir’i Osmanlı’nın Anadolu toprağını parçalamak isteyen emperyalizm işgal etmiştir. Emperyalizm tetikçi olarak Yunanistan’ı Anadolu’ya sürdü. 1919 yılı mayıs ayında toplanan Paris Barış Konferansı, Amerika ve İngiltere’nin baskısı ile İzmir’i Yunanistan’a verdi. Türk Kurtuluş Savaşı 9 Eylül’de İzmir’de askeri zaferle sona ererken, hem emperyalizmi hem de Yunanistan’ı rezil rüsva etmiştir. Ancak 9 Eylül’den 4 gün sonra 13 Eylül günü İzmir’de Ermeni mahallesinde başlayan yangın, kentin dörtte üçünü, hem de Hırıstiyan mahallelerini 3 gün içinde kül etti” dedi.Söz konusu yangını şehir içindeki Türk ordusu ve şehir içinde olmayan Yunan ordusunun çıkarmadığını söyleyen Yaşar Aksoy, “Yangını Ermeni terör örgütü olan İzmir Ermeni İhtilal Komitesi’nin çıkardığı, itfaiye komutanı Paul Greskoviç, bölgedeki Amerikan Misyon Şefi Mark Prentiss ve Körfez’deki Fransız Amirali Dumesnill’in raporları, Atatürk’ün ayrıntılı demeçleri ve tarihçilerimiz tarafından ispatlandı” diye konuştu.Yunan-Rum ve Ermeni diasporası ve gizli örgütlerin İzmir’i Türklerin yaktığına dair yıllardır propaganda yaptıklarını söyleyen Aksoy, “Amaçları Alsancak, Kahramanlar, Basmane ve Kültürpark bölgesinde geçmişi belirsiz on binlerce yabancıya tazminat davası açtırmak, tapu kazandırmak hatta toprak talebinde bulundurmak. Biz bu iddiaları ortaya atan yazarların görüşlerini şiddetle reddediyoruz. Emperyalizm saldırıyor, ormanlarımız yakılıyor. İzmir’i Türklerin yaktığı iddia ediliyor. İzmirimiz büyük tehlike içinde” ifadelerini kullandı.

“Kanıtlarımız bilimsel”

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı, “Büyük İzmir Yangını’nı batıdaki bazı kaynaklar Türklere yıkmaya çalışıyor. Bizim tarihçi olarak gördüğümüz yerli ve yabancı belgeler, çıkan yangının bazı Ermeni çeteleri tarafından çıkartıldığını ortaya koyar. Dönemin Avusturyalı itfaiye Müdürü Greşkoviç, bunu yazmıştır. Fransız AmiralDumesnil 28 Eylül 1922’deki raporunda belirtmiştir,yine ABD’den Mark O. Prentiss raporunda açıklamıştır. Yabancıların çoğunun kanıt diye üzerinde durduğu şeyler gazetelerde çıkan bazı haberler. Bizim elimizdeki bilimsel dediğimiz kaynaklar tam tersini söylüyor. Bizim yangını çıkarmak için hiçbir çıkarımız yok. Bunu Türkiye aleyhine kullanmak istiyorlar” dedi.

“Uyanık olalım”

Büyük İzmir Yangını’nın ‘Sözde Ermeni Soykırımı’ gibi Türkiye’nin karşısına çıkarılabileceğini söyleyen Doç. Dor. Elmacı, “Bu zaten 10 senedir başladı aslında. 2010 yılından itibaren yayınlar yaptılar, içerde bazı kişiler destek verdi. Hala da önümüze getiriyorlar. Bu konuda çok uyanık olunmalı. Bizim elimizde bilgi ve belgeler var. Yunanlılar, yangın öncesi Kordon’un bütün planlarını çıkarmışlar. Tazminat, toprak gibi talepleri olabilir” diye ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bölgenin inşası için ciddi bir yatırım yaptığını söyleyen Elmacı, “Şimdiki İzmir Enternasyonal Fuarı yanan bölgeye yapıldı. Türklerin yangını çıkarması için bir sebep yok” açıklamasında bulundu.