Rus Ortodoks Kiliseleri Moskova Patrikliği ile birleşiyor

Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te olan Batı Avrupa’daki Rus Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu, düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan oylamada, Moskova Patrikliği ile birleşme projesini yüzde 58 oy çoğunluğu ile kabul etti.

İskandinavya’dan İspanya’ya yaklaşık 120 cemaatin bağlı olduğu kiliselerin başpiskoposu Jean de Charioupolis.

Paris merkezli başpiskoposluk, 1917 Bolşevik Devrimi sonrası batıya sürgüne gönderilen Rusları temsil ediyordu. 1931’de İstanbul Fener Rum Patrikhanesi tarafından kontrol edilmeye başlanan Rus Ortodoks Kiliseleri Başpiskoposluğu, tekillik ve özerkliğini koruyordu.

Oylama geçtiğimiz yıl sonundan itibaren İstanbul ile gerilen ilişkilerin ardından yapıldı. İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, 2018’de Batı Avrupa Rus Ortodoks Kiliselerinin statüsünü yeniden düzenleme kararı almıştı.

Moskova ile birleşme projesi genel kurulda oyların çoğunluğunu aldı. Başpiskoposluk İnternet sitesinden yayımladığı basın açıklamasında kararın ‘Başpiskoposluğun kendi bütünselliği ve özerkliği içinde statüsünü güçlendirdiğini ve istikrara kavuşturduğuna’ dikkat çekti.

Açıklamada, Başpiskoposluğun Moskova Patrikhanesi statülerine eklenecek yeni bir tür yapı oluşturacağı ifade edildi.

Batı Avrupa Rus geleneği cemaatlerinin Patrikhane’ye bağlı kalmasını isteyen İstanbul Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu I. Bartholomeos’un bu karara nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

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