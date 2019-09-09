Dini Filmler – IMDb Puanına Göre En İyi Dini Filmler

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Gelmiş geçmiş en iyi dini filmleri bir araya getirdik. Listemizde yer alan filmler IMDb puanına göre izleyicilerden tam not almayı başarmış en iyi dini filmlerdir. Her biri birbirinden gizemli dram ve tarihi kurgu dolu dini filmler…

Dini Filmleri – IMDb Puanına Göre En Dini Filmleri

Senaryosu ve tarihi kurgusuyla dünyada ses getirmeyi başarmış tüm zamanların en iyi dini filmlerini spoiler içermeden bir araya getirdik. Listemizde yer alan en güzel dini filmleri IMDb puanlarına göre sıralıyoruz.

Dini filmler;

50. Exodus: Gods and Kings (2014) – IMDb: 6.0

“Exodus: Gods and Kings” ismiyle beyazperdeye aktarılan Exodus: Tanrı ve Krallar filmi, Kitab-ı Mukaddes’ten esinlenerek sinemaya aktarılmıştır. Ridley Scott yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılan film, dram ve aksiyon temalı sahneleriyle izleyicinin beğenisi kazanmayı başarmıştır. Filmin konusu; Mısır firavun ailesinin Musa’yı evlat edinmesiyle başlamaktadır. Musa ve Ramses son derece yakın iki kardeş olarak büyümektedir. İlerleyen süre zarfında firavun olan Ramses, Musa’yı da baş yaveri yapacaktır. Sorun ise Musa’nın İbrani soyundan gelmesidir. Bunu öğrenen Ramses onu çölde ölüme terk edecektir.

Tür: Dram, Aksiyon

49. Little Buddha (1993) – IMDb: 6.1

İngiltere ve Fransa ortak birlikteliğinde çekilen “Little Buddha” filmi, Bernardo Bertolucci yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. 1995 yılının Mart ayında gösterime giren film, birçok eleştirmen tarafından başarısızlık olarak adlandırılsa da izleyici tarafından son derece ilgiyle karşılanmıştır. Küçük Buda filmi, Budistlerin ruhani liderinin hayatını kaybetmesi üzerine reenkarnasyon sonucunda Buda’nın ruhunun bir çocuğa verileceği inanışını anlatmaktadır. Küçük Buda, izlenmesi gereken dini filmler arasında yer almaktadır.

Tür: Dram, Biyografi

48. Hazreti Davut’un Kılıcı (1951) – IMDb: 6.1

“David and Bathsheba” ismiyle beyazperdeye aktarılan filmin yönetmenliğini Henry King üstlenmektedir. 1951 yılının Ağustos ayında gösterime giren Hazreti Davut’un Kılıcı filmi, epik temalı sahneleriyle izleyiciyi hem hüzünlendirmeyi hem de düşündürmeyi başarmaktadır. En iyi film Oscar adayı gösterilen yapımın oyuncu kadrosunda Gregory Peck, Susan Hayward, Raymond Massey ve Jayne Meadows rol almaktadır.

Tür: Dram, Tarih

47. Risen (2016) – IMDb: 6.2

Dram ve gizem dolu sahnelere ev sahipliği yapmakta olan “Risen” filmi, dini temaların işlendiği en iyi filmler arasında yer almaktadır. Yönetmenliğini Kevin Reynolds’un üstlendiği yapım, 2016 yılının Şubat ayında beyazperdeye aktarılmıştır. Joseph Fiennes’in başrolünde oynadığı film, ölen bir Roma askerinin yeniden dirilmesi üzerine Yeshua’nın cesedini arayışını konu etmektedir.

Tür: Dram, Fantastik

46. Mekke’ye Yolculuk (2009) – IMDb: 6.2

“Journey to Mecca” ismiyle gösterime giren Mekke’ye Yolculuk filmi, Bruce Neibaur yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. Dramatik belgesel türünde çekilen yapım, 1325 yılında İslam alimi İbn-Battuta’nın Fas’tan Mekke’ye gerçekleştirdiği hayat yolculuğunu anlatmaktadır. Mekke’ye Yolculuk filminin başrollerinde Ben Kingsley, Nadim Sawalha, Hassam Ghancy, Nabil Elouahabi ve Chems Zinoune rol almaktadır.

Tür: Dram, Tarih

45. Letters to God (2010) – IMDb: 6.3

Oldukça genç yaşlarda kanser hastalığına yakalanan bir çocuk, Tanrı’ya bir mektup yazma kararı almıştır. Kanserle boğuşan genç, Tanrıya mektubunu hazırlayacaktır. Çevresinin ve ailesinin hayatına dokunmayı başarabilen gencin mektupları bir posta çalışanı tarafından okunmaktadır. Postacı tüm mektupları ailesi ile paylaşması sonucunda kendi hayatına da farklılıklar katmayı başaracaktır. İnsanlara ilham kaynağı olmayı başaran kanser çocuk, artık gönüllerin birincisi olmayı başarmıştır.

Tür: Dram

44. Peygamberler Tarihi- Kısası Enbiya (1966) – IMDb: 6.3

“The Bible: In the Beginning” ismiyle beyazperdeye aktarılan Peygamberler Tarihi – Kısası Enbiya filmi, John Huston yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. Amerika ve İtalyan ortaklığında gerçekleştirlen film, 1966 yılının Kasım ayında izleyiciyle buluşmuştur. Filmin konusu; Adem ve Havva’dan İshak’ın bağlanmasına kadar geçen İncil kitabının ilk 22 bölümünü anlatmaktadır.

Tür: Dram

43. Hz. Süleyman’ın Krallığı (2010) – IMDb: 6.4

“The Kingdom Of Solomon” ismiyle gösterime giren Hz. Süleyman’ın Krallığı filmi, Shahriar Bahrani yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. Aziz Mary filmiyle adını duyuran ünlü yönetmen, bu filmiyle de yeni bir başarıya imza atmıştır. Din tarihi temalarının işlendiği film, Hz. Süleyman’ın Allah tarafından verilen güçlerini ve mücadeleci ruhunu anlatmaktadır.

Tür: Dram, Tarih

42. Joan of Arc (1999) – IMDb: 6.4

“Jeanne d’Arc The Messenger” ismiyle beyazperdeye aktarılan film, Luc Besson yönetmenliğinde çekilmiştir. Tarihi kurgu ve dram sahnelerine ev sahipliği yapan filmin oyuncu kadrosunda Milla Jovovich, John Malkovich, Dustin Hoffman ve Faye Dunaway yer almaktadır. Filmin konusu; tarihi Fransız kahramanı Janne d’Arc’ın hayat hikayesini konu etmektedir. İzleyiciyi ihtişamlı kostümleri ile dönemin şartlarına götürmeyi başaran “Joan of Arc” filmi, 1999 yılının Ekim ayında izleyiciyle buluşmuştur.

Tür: Dram

41. The Ledge (2011) – IMDb: 6.5

“The Ledge” ismiyle beyazperdeye aktarılan Hayatının Seçimi filmi, Matthew Champman yönetmenliğinde izleyiciye aktarılmıştır. Filmin konusu; hayatta yapılan seçimlerin ileride ne gibi değişiklikler Yapabileceğini ve geçmişi saklamaya çalışan insanların bir gün yeniden geçmişiyle yüzleşebileceğini anlatmaktadır. Shana, karanlık geçmişe sahip genç bir kadındır. Çalıştığı iş ortamında arkadaşı Gavin’e aşık olacaktır. İşin üzücü tarafı ise Shana evli ve son derece sinirli bir eşe sahiptir. Olayların gün yüzüne çıkması ile çılgına dönen koca Joe, sonu ölümle bitecek büyük bir hesaplaşmanın içerisine girecektir.

Tür: Dram, Gerilim

40. The Greatest Story Ever Told (1965) – IMDb: 6.6

Hz. İsa Peygamberin hayatını konu alan “The Greatest Story Ever Told” filmi, doğuştan yükselişe kadar tüm detayları konu etmektedir. En İyi Film Oscar adayı olarak gösterilen yapım, On Emir filmi tadında muhteşem sahnelere ev sahipliği yapmaktadır.

Tür: Dram, Tarih

39. Aman Tanrım! (2003) – IMDb: 6.7

“Bruce Almighty” filmi, dram ve fantastik temalı sahnelerin işlendiği Tom Shadyac yapımları arasında yer almaktadır. Hayatında her istediğini yapmayı başaran Bruce Nolan, ünlü bir TV kanalında muhabir olarak çalışmaktadır. İşlerin ters gittiği bir gün, Tanrı’ya isyan etmeye başlayacaktır. Bunun üzerine hiç beklemediği olaylar başına gelen Bruce, insan siluetine girmiş Tanrı tarafından cezalandırılacağından habersizdir.

Tür: Dram, Komedi

38. Fetih 1453 – IMDb: 6.7

En iyi Türk yapımlı filmler arasında gösterilen “Fetih 1453”, hem izleyici hem de film eleştirmenlerinin taktirini kazanmayı başarmış ender yapımlardandır. Tüm dünyada büyük ses getiren filmin yönetmen koltuğunda Faruk Aksoy yer almaktadır. Filmin konusu; babasını II. Murat’ı kaybeden II. Mehmet, artık Bizans İmparatorluğu’nun son kalesi olan Konstantinapolis’i Osmanlı topraklarına sokmanın vaktinin geldiğini bilmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in 1451 yılında planını kurduğu bu mücadele, dünyada görülmüş en büyük kahramanlık örneği olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu’na çağ atlanacak olan İstanbul’un fethi, Sultan Mehmet komutasında 1453 yılında kazanılacaktır.

Tür: Dram, Tarih

37. The Story of Jacob and Joseph (1974) – IMDb: 6.8

“The Story of Jacob and Joseph” ismiyle beyazperdeye aktarılan Yakup ve Yusuf filmi, Mihalis Kakoyannis yönetmenliğinde izleyiciyle buluşmuştur. 1974 yılının Nisan ayında gösterime giren film, İncil kitabından yapılan alıntılarla sinemaya aktarılmıştır. Yakup ve Yusuf’un hayat hikayesini anlatan film, en beğenilen dini temalı yapımlar arasında yer almaktadır.

Tür: Dram, Tarih

36. Somuncu Baba: Aşkın Sırrı (2016) – IMDb: 6.8

Mahmut Ulu’nun “Somuncu Baba: Aşkın Sırrı” kitabından sinemaya uyarlanan film, 2006 yılının Nisan ayında izleyiciyle buluşmuştur. Tarihi dram türünde çekilen yapım, Türk sinemasının önemli dini filmleri arasında gösterilmektedir. Çok genç yaşta babasını kaybeden Hamid, yaşadığı acının çaresizliğiyle bir dergaha gidecektir. Bir yandan meslek diğer yandan ilim eğitimi almaya başlayan Hamid, hocasının isteği üzerine bir evlilik gerçekleştirecektir. Hamid’in içi ise artık yalnızca ilahi aşk ile yanıp tutuşmaktadır.

Tür: Dram, Tarih

35. The Ten Commandments (1923) – IMDb: 6.8

“The Ten Commandments” ismiyle beyazperdeye aktarılan “On Emir” filmi, 1923 yılının Kasım ayında izleyiciyle buluşmuştur. Cecil B. DeMille yönetmenliğinde çekilen yapım, siyah-beyaz sahneleriyle izleyiciyi o dönemlere götürmeyi başarmaktadır. Dini epik türde çekilen filmin konusu; Göç hikayesinin İncil’de geçen sahneleriyle yeniden canlandırılmasını anlatmaktadır. Film, Jeanie MacPherson tarafından iki bölüm olarak yazılmıştır. İlki Exodus’un İncil hikayesini canlandırdığı bir prolog ve iki kardeş iken diğeri On Emir hakkındaki görüşlerini anlatan modern bir hikayedir.

Tür: Dram

34. Barabas (1961) – IMDb: 6.9

Destansı dini filmler arasında yer alan “Barabas”, Richard Fleischer yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. Hz. İsa’nın çarmıha gerilişinden önceki dönemi anlatan meşhur Barabas hikayesinden alıntılar yapmaktadır. Barabas Hristiyanlara göre Kudüs’te Fısıh Bayramı’nda serbest bırakılan bir isyancıdır. Aynı zamanda Barabas’ın işlediği suçun cezası çarmıha gerilmektir. Film, Markos İncili’ndeki olaylar örtüsünden alıntılar yapmaktadır.

Tür: Dram, Tarih

33. Orada Olmayan Tanrı (2005) – IMDb: 6.9

“The God Who Wasn’t There” ismiyle gösterime giren Orada Olmayan Tanrı, Brian Flemming yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. 2005 yılının Mayıs ayında gösterime giren film, Hristiyan aleminin hayatındaki bazı düşüncelerden alıntılar yapmaktadır. Dünya’nın Güneş etrafından döndüğü düşüncesinden önce Güneş’in Dünya etrafından döndüğü iddia edilmiştir. Hristiyanların yanıldığı tek konu bu muydu? İsa hakkında sayısız soru işaretini ortaya atan ve dini sonuna kadar sorugulayıcı sahneleriyle izleyiciyi düşündürmeyi başaran film, ABD ve diğer dünya ülkeleri dahil olmak üzere sayısız eleştiri yağmuruna tutulmuştur. Orada Olmayan Tanrı filmi, çocuklara verilen dini eğitimin tehlikelerinden Hristiyanlığın nasıl bir din olduğuna kadar çarpıcı konular ele almaktadır.

Tür: Belgesel

32. Kundun (1997) – IMDb: 7.0

Çin Halk Cumhuriyeti’nin parlayan çocuğu Dalay Lama, Buda’nın 14. Reenkarnasyonu olarak dünyaya gelmiştir. Kendi halinde yaşamakta olan gariban bir çifti ailesinin 16 çocuğundan 5.si olan Tenzin Gyatso’nun hem hayatı hem de bu sürece kadar nasıl geldiğini detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Dört farklı dalda Oscar ödülü kazanan “Kundun” filmi, başarılı yönetmen Martin Scorsese tarafından beyazperdeye aktarılmıştır.

Tür: Dram, Tarih

31. Tutku: İsa Mesih’in Çilesi (2004) – IMDb: 7.1

Hristiyan alemi tarafından büyük beğeni toplayan “The Passion of the Christ” filmi, İsa Peygamberin Kudüs’te çarmıha gerilişinden önceki 12 saati en ince detaylarına kadar anlatmaktadır. Avustralya asıllı Amerikalı aktör Mel Gibson yönetmenliğinde çekilen film, İsa’nın son akşam yemeğini yiyişi ve dua edişiyle başlamaktadır. Doğa üstü yetenekleri ve çevresine kattığı güzellikler ile Tanrının Oğlu olarak adlandırılan İsa, şeytana karşı çıkmak ve dine küfretmekle suçlanacaktır. Başarılı filmde Hz. İsa rolünü James Caviezel canlandırırken Mecdelli Meryem rolünü Monica Bellucci oynamaktadır.

Tür: Dram

30. Silence (2016) – IMDb: 7.1

Sessizlik filmi, Endo Shusaku’nun 1966 yılında kaleme aldığı “Silence” romanından sinemaya aktarılmıştır. Martin Scorsese yönetmenliğinde çekilen filmin başrollerinde Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson ve Tadanobu Asano rol almaktadır. Oscar adaylı filmin konusu; 17. Yüzyılda yaşamış olan iki rahibin maruz kaldığı şiddet ve baskıyı anlatmaktadır. Dönemin şartlarında Hristiyanlığı tanıtmak ve kayıp olan hocalarını bulmak için yola çıkan ikili, Japonya’da hiç beklemedikleri durumlara maruz kalacaklardır. Korkunç zulüm ve çileye maruz kalan papazlar, o dönemde Japonya’da yasak olan Katolikliği yaymaktan suçlanacaklardır.

Tür: Dram

29. Mısır Prensi (1998) – IMDb: 7.1

“The Prince of Egypt” ismiyle beyazperdeye aktarılan “Mısır Prensi” filmi, üç farklı yönetmenin çalışmalarıyla sinemaya aktarılmıştır. En İyi Animasyon Ödülü’ne layık görülen film, Mısır Prensi olarak bilinen Musa’nın hayatını konu etmektedir. Kölelikten prensliğe yükselen Musa, sonrasında kurtarıcı olarak adlandırılacaktır. Animasyon türünde gösterime giren film, 1998 yılının en sevilen din temalı yapımları arasında yer almaktadır.

Tür: Dram, Fantastik

28. Des Hommes et Des Dieux (2010) – IMDb: 7.2

Xavier Beauvois yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılan “Des Hommes et Des Dieux” filmi, 2011 yılının Temmuz ayında Türk izleyicisiyle buluşmuştur. Tanrılar ve İnsanlar ismiyle gösterime giren film, Müslümanlarla huzur içerisinde yaşayan sekiz Fransız keşişi konu etmektedir. 1990’lı yıllarda Mağrip’te ki manastıra gelen keşişler, Müslüman köy halkı ile iç içe yaşamaktadır. Ülkenin bir anda karışması ile yabancı işçiler aşırı dinciler tarafında katledilecektir. Giderek hızlanan tehlike, keşişleri bulundukları bölgeden ayrılmaya ikna etmeyecektir. Ordunun koruma teklifine rağmen her şeyi reddeden 8 keşiş, militanlar tarafından manastırda basılacaklardır. Aralarında fikir ayrılığına giren ekip, farklı teori ve inanç sitemleri ile gün yüzüne çıkmaktadır.

Tür: Dram, Tarih

27. Cennetin Krallığı (2005) – IMDb: 7.2

“Kingdom of Heaven” ismiyle vizyona giren “Cennetin Krallığı” filmi, başarılı yönetmen Ridley Scott tarafından beyazperdeye aktarılmıştır. Ortaçağ Kudüs’ünde yaşayan Balian, demircilikle uğraşan genç bir adamdır. Ailesini kaybeden acılı adam, yakın bir zamanda bambaşka bir hayatın içerisine girecektir. Şövalye olacağından habersizdir. Yakın zamanda gönlünü güzel bir prensese kaptıran genç adam, yüreğine büyük bir ateş düşecektir. Kudüs’ü kuşatan Haçlılar’ın kaderini belirleyecek olan genç şövalye, büyük bir hayat mücadelesi verecektir.

Tür: Aksiyon, Dram

26. Jesus (1979) – IMDb: 7.2

Peter Sykes ve John Krish yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılan “Jesus” filmi, Hz. İsa’nın hayatını en ince detaylarına kadar konu etmektedir. Senaristliğini Barnet Bain’in gerçekleştirdiği film, Luka İncili’ni kullanarak sinemaya aktarılmıştır. 1979 yılının Ekim ayında gösterime giren “Jesus” filmi, filmin temelinde İsa’nın hayatını ve Meshi İsa’nın yaşamını konu etmektedir.

Tür: Dram, Tarih

25. Four Lions (2010) – IMDb: 7.3

“Four Lions” adıyla gösterime giren “Dört Aslan” filmi, Christopher Morris yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. Sundance Film Festivali Juri Özel Ödülü’ne layık görülen film, dram ve komedi dolu sahneleriyle izleyicinin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Filmin konusu; birbirleriyle alakasız dört gencin, İngiltere’de gerçekleştirmek istedikleri cihad mücadelesini trajikomik bir şekilde konu etmektedir.

Tür: Dram, Komedi

24. Arranged (2007) – IMDb: 7.3

“Arranged” ismiyle gösterime giren film, Stefan Schaefer ve Diane Crespo yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. Film, Brooklyn’de bir Ortadoks Yahudi kadın Rochel Meshenberg ile genç bir Müslüman kadının arkadaşlığını anlatmaktadır. Farklı dinlere mensup olan ikili, her şeye rağmen aynı çizgi üzerinde birleşmeyi başarmıştır.

Tür: Dram, Komedi

23. Takva (2006) – IMDb: 7.4

Türk yapımı olan “Takva” filmi, Özer Kızıltan yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. 2006 yılının Aralık ayında gösterime giren yapım, dini temalı sahneleri ile izleyiciyi büyülemeyi başarmıştır. Son derece mütevazi ve sade bir hayat sürmekte olan Muharrem, dini açıdan oldukça kuvvetli bir insandır. Dinin haram kıldığı her şeyden uzak durmayı tercih eden Muharrem, günün büyük bir kısmını ibadet yaparak geçirmektedir. Tüm bu özellikleriyle büyük bir güven kazanan Muharrem, varlıklı bir tarikat lideri tarafında çağrılacaktır. Muharremin görevi, tarikatın kira gelirlerini toplamaktır. Zamanla yaşadığı hayatı yavaş yavaş bozulan baş kahramanımız, modern dünyanın içerisinde kötülüklere giderek yaklaşmaktadır.

Tür: Dram

22. Jesus Camp (2006) – IMDb: 7.4

Jesus Camp filmi, 2006 yılının Eylül ayında beyazperdeye taşınmıştır. Heidi Wing ve Rachel Grady yönetmenliğinde çekilen filmin başrollerinde Becky Fischer, Ted Haggard ve Mike Papantonio rol almaktadır. Film, Kids on Fire isimli kampta, çocukların gelişimine destek verecek oyun ve aktiviteler yerine “Hristiyan Savaşçı” olmanın aşılandığı konu edilmektedir.

Tür: Dram

21. Muhammad: The Last Prophet (2002) – IMDb: 7.5

Animasyon türünde sinemaya aktarılan Hz. Muhammet: Son Peygamber filmi, Richard Rich yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. 2002 yılının Kasım ayında gösterime giren film, İslam dinini ve Hz. Muhammed’in ilk zamanlarını konu etmektedir. Tarihi kurgu şeklinde çekilen animasyon filmi, epik temalı sahneleriyle izleyicinin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Film en iyi İslami filmler arasında gösterilmektedir.

Tür: Animasyon

20. Muhammed (2015) – IMDb: 7.6

Muhammet: Allah’ın Elçisi ismiyle bilinen “Muhammed” filmi, Mecid Mecidi yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. 2015 çıkışlı film, Hz. Muhammed’in çocukluktan gençliğe kadar etrafından yaşanan olaylar zincirini sinemaya aktarmaktadır. 7. Yüzyıl Mekke’sinin konu edildiği film, dini film türünde çekilen en iyi yapımlar arasında gösterilmektedir.

Tür: Dram

19. The Last Temptation Christ (1988) – IMDb: 7.6

Dinsel epik temalarının işlendiği “The Last Temptation Christ” filmi, 1988 yılının Ağustos ayında izleyiciyle buluşmuştur. Yönetmenliğini Martin Scorsese’nin üstlendiği yapım, en iyi yönetmen Oscar adayı gösterilmiştir. Günaha Son Çağrı filminin konusu; Hz. İsa’nın kişisel özelliklerini konu almaktadır.

Tür: Dram

18. Religulous (2008) – IMDb: 7.6

İlahi Komedi filmi, Larry Charles yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. 2008 yılının Ekim ayında gösterime giren film, farklı şehirlerdeki dinsel gruplarla beraber yapılan röportajları konu etmektedir. Başrolünde Bill Maher’in rol aldığı “Religulous” filmi, dini inanışlara meydan okuyan toplumları en komik şekilde sinemaya aktarmıştır.

Tür: Komedi

17. Bab’Aziz (2005) – IMDb: 7.6

Nasır Hemir yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılan “Bab’Aziz”, 2005 yılının Aralık ayında izleyiciyle buluşmuştur. Görme engelli ve yaşlı derviş Baba Aziz, yanına biricik torunu Isthar’ı da alarak çölde bir işin peşine düşmektedir. Amacı her 30 yılda bir çölde gerçekleştirilen sufi toplantısına gidebilmektir. Bu uzun yolculukta ona eşlik eden torunu Isthar, dedesinden sayısız hikayeler dinleyecektir. Sonunda dede ve torun toplantı yerini bulmuşlardır.

Tür: Dram

16. Der Name der Rose (1986) – IMDb: 7.7

İtalyan yazar Umberto Eco tarafından kaleme alınan “Der Name der Rose” romanı, 1987 yılının Nisan ayında beyazperdeye aktarılmıştır. Gülün Adı filminin yönetmen koltuğundan Jean-Jacques Annaud yer alırken filmin başrollerinde Sean Connery, Christian Slater, Valentina Vargas ve Ron Perlman rol almaktadır. Zıt fikirlerin bir arada yer aldığı olaylar örtüsünü anlatan yapım, dini film türünde gösterime girmiştir.

Tür: Dram, Fantastik

15. The Gospel of John (2003) – IMDb: 7.7

Hristiyan aleminin önemli yapımları arasında gösterilen “The Gospel of John”, Söz Filmi olarak gösterime girmiştir. 2003 yılının Eylül ayında izleyiciyle buluşan film, Söz ile İncil’in Yuhanna bölümü eksiksiz olarak gösterilmektedir. Söz Filmi, Yuhanna’nın yazdığı en etkileyici olaylar, İsa’nın son üç yılı ve tarihi değiştiren gerçekler hakkında bilgi vermektedir. Philip Saville yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılan filmin başrolünde Lost dizisiyle tanınan Henry lan Cusick rol almaktadır.

Tür: Dram

14. Malcolm X (1992) – IMDb: 7.7

Ünlü insan hakları savunucusu Malcolm X’in hayatını konu eden film, 1992 yılının Kasım ayında beyazperdeye aktarılmıştır. Yönetmenliğini Spike Lee’nin üstlendiği yapım, biyografi türünde işlenen dini temaları konu etmektedir. Siyahi bir genç olarak dünyaya gelen Malcolm X, zorla hırsızlığa teşvik edilecektir. İlerleyen süre zarfından cezaevine giren genç adam, artık farklı bir yapıya girişecektir. Onu zorlayan güçlere karşı başkaldıran Malcolm X, mükemmel duruşu ve mücadeleci ruhuyla görenleri kendine hayran bırakmaktadır.

Tür: Dram

13. IL Vangelo Secondo Matteo (1964) – IMDb: 7.8

İtalyan dini filmi olarak gösterime giren “IL Vangelo Secondo Matteo”, Pier Paolo Pasolini yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. Aziz Matyas’a Göre İncil filmi, 2015 yılında Vatikan tarafından en iyi İsa filmi seçilmiştir. Filmin konusu; doğumdan dirilişe kadara Aziz Matthew İncili’ne göre İsa Mesih’in hayat hikayesidir.

Tür: Dram, Din

12. Islam: Empire of Faith (2000) – IMDb: 7.8

Belgesel türünde çekilen “İslam: İnanç İmparatorluğu” filmi, Robert h. Gardner yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. İslam dininin peygamberlerinin doğumundan, son peygamber Hz. Muhammed’e kadar her şeyi ele alan film, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait İslam inancını da aktarmaktadır.

Tür: Dram, Din

11. Muhammad: Legacy of a Prophet (2002) – IMDb: 7.8

Belgesel türünde çekilen” Mohammad: Legacy of a Prophet” filmi, Filistinli İngiliz yönetmen Omar al-Qattan tarafından beyazperdeye aktarılmıştır. İslam dininin son peygamberi Hz. Muhammed’in hayatını konu eden film, aynı zamanda Amerikan Müslümanlarının hikayelerini de sinemaya aktarmıştır.

Tür: Dram, Din

10. On Emir (1956) IMDb: 7.8

Bebekken terk edilen Musa, Mısır Firavununun kız kardeşi tarafından saraya getirilmiştir. Artık sarayda büyüyecek olan Musa, ilerleyen süre içerisinde dürüstlüğü ve samimiyetiyle tüm sarayın sevgisini kazanacaktır. Artık tahtın bir mirasçısı olarak görünen Musa, erkek kardeşi Ramses tarafından hazmedilemeyecektir. Öte yandan gerçek kökenlerinin İsrailoğulları’ndan geldiğini öğrenen ve zulme mahkum edilenleri yanına alarak Mısır’ı terk etmektedir. Allah tarafından gönderilen 10 Emir ile Musa, artık bir peygamber olmuştur.

Tür: Dram

9. Dönüş (1972) IMDb: 7.9

Türkan Şoray yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılan “Dönüş” filmi, Türk sinemasının en iyi filmleri arasın yer almaktadır. Filmin konusu; Gülcan ile evlenmek isteyen bir adamın onu elde edememesi sonucunda yapacağı korkunç hareketlerdir. Gülcan, tarlasında çalıştığı Reşit yerine İbrahim’le evlenmek istemiştir. Durumu kabullenemeyen Reşit, Gülcan ve eşini büyük bir borç batağına sürüklemektedir. İbrahim ise bu borçtan kurtulmak için Almanya’ya gidecektir. Durumdan faydalanan eşit, Gülcan’a türlü eziyetler yapacaktır.

Tür: Dram

8. The Stoning of Soraya M. (2008) – IMDb: 8.0

“Soraya’yı Taşlamak” ismiyle Türkiye’De gösterime giren “The Stoning of Soraya M” filmi, Cyrus Nowrasteh yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. Film, ıssız bir kasabada arabası arızalanan Sahebjam’ın ansızın öğreneceği inanılmaz hayat hikayesini konu etmektedir. Kasaba halkı arasında yer alan Zahra adında bir kadın, buranın yabancısı olan adama yardım etmek için gelecektir. İş sohbet kısmına geldiğinde Zahra yeğeni Soraya’nın hayat hikayesini anlatacaktır.

Tür: Dram

7. Inherit the Wind (1960) – IMDb: 8.1

Rüzgarın Mirası olarak da bilinen “Inherit the Wind”, Darwin Teorisi’ni öğretmeye kalkışan bir öğretmenin tutuklanma hikayesini ve hayatını konu etmektedir. Öğretmeni sıkıştığı o cezaevinden kurtarmak ise ünlü avukat Henry Drummond’a düşecektir. Henry, öğretmeni kurtarmak için bireyler arasında ki çatışmanın da ötesine geçerek yeni bir din ve bilim çatışmasına şahitlik edecektir.

Tür: Dram

6. Brian’ın Hayatı (1979) – IMDb: 8.1

Hz. İsa ile aynı gün doğan Brian, yıllar geçtikçe bir dedikodunun içerisine dahil olacaktır. Brian artık büyümüş, genç bir delikanlı olmuştur. İngiliz komedi grubu Monty Python’un en iyi güldürü filmlerinden olan “Life of Brian”, İngiliz komedisinde en çok tartışmaya sebep olan filmdir.

Tür: Komedi

5. P.K/Peekay (2014) – IMDb: 8.2

Amir Khan’ın başrolünde yer aldığı “Peekay”, karmaşık felsefeleri en güzel şekilde gün yüzüne çıkartıyor. Bilim kurgu temalarının işlendiği film, son derece masum bakışlara sahip bir gencin sıra dışı sorularını konu etmektedir. O bakışlar tüm insanlığın kendisini sorgulamasına yetecektir. Hem düşündüren hem güldüren “Peekay” filminin yönetmen koltuğunda Rajkumar Hirani yer almaktadır.

Tür: Dram, Fantastik

4. Çağrı/The Message (1976) – IMDb: 8.2

İslamiyet’in ön plana çıkartıldığı “The Message” filmi, Mekke halkının kölelik, uyuşturucu ve alkol içerisinde yaşadığı kötü hayattan kurtulma yolunu konu etmektedir. Her geçen gün sapıtan Mekke halkı, yeni doğan kızları diri diri toprağa gömmektedir. Hz. Muhammed (SAV), Cebrail tarafından ziyaret edilecektir. Artık insanlara iyilik, güzellik ve birlik beraberliği aşılama zamanıdır. İnsanlık tek bir Tanrı’ya tapması gerektiğini bilmelidir.

Tür: Dram

3. La passion de Jeanne d’Arc (1928) – IMDb: 8.2

Fransız Milli Müzesi resmi kayıtlarına göre yapılan “La passion de Jeanne d’Arc” filmi, 14. Yüzyılda başlayan Fransız ve İngiliz savaş dönemini anlatmaktadır. Ülkesi Fransa’ya destek veren Katolik azizesi Jeanne dArc, 1431 yılında İngilizler tarafından yakalanmıştır. Henüz 19 yaşında esir düşen genç Katolik, esir hayatını boyunca Tanrıyla konuştuğunu onunla iletişim kurabildiğini söylemesi üzerine kafirlikle suçlanacaktır. Sayısız işkenceye maruz kalan genç kadın, sonunda yakılarak öldürülmektedir.

Tür: Dram

2. Det Sjunde İnseglet (1957) – IMDb: 8.2

İsveç yapımlı “Det Sjunde İnseglet”filmi, İngmar Bergman yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılmıştır. On yıl süren Haçlı Seferi, ölümün kol gezdiği veba hastalığı ile çalkalanmaktadır. Haçlı şövalyelerinden bir adamın yolu da ölümle kesişmektedir. Onunla bir oyun oynama karar veren adam, eğer ölümü halt etmeyi başarırsa hayatına kaldığı yerden devam edecektir.

Tür: Dram

1. Lion of the Desert (1980) – IMDb: 8.4

En iyi dini filmler listemizde birinci sırada yer “Lion of the Desert” filmi, Mussolini’nin Müslüman yerlileri yok etmek için 20 yılı aşkın süredir uyguladığı şiddet politikası anlatılmaktadır. İsyancıların tek tek içeri atıldığı Libya’da Ömer Muhtar önderliğinde bir direniş hareketi başlatılmıştır. Ömer Muhtar, mesleği öğretmenlik olan mücadeleci ve savaşçı bir adamdır.

Tür: Dram

https://www.neoldu.com/dini-filmler-37398h.htm

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