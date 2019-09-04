Toto Karaca kimdir?

Türk opera ve tiyatro sanatçısı olan Toto Karaca, internet kullanıcıları tarafından merak konusu olup araştırılmaya başlandı. Rock şarkıcısı Cem Karaca’nın annesi olan Toto Karaca, aynı zamanda İstanbul Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer almaktadır. Peki, Toto Karaca kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bilgiler.

İrma Felekyan ya da bilinen adıyla Toto Karaca, 18 Mart 1912’de doğdu. Türk opera ve tiyatro sanatçısı olan Toto Karaca İran Ermenisi bir ailenin kızı olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda bale dersleri aldı. Müzikli oyunlarda İrma Toto adını kullanırdı. 1930’lu yıllarda Ömer Aydın’ın operetine geçti. Karaca’nın teyzesi Vartiter Felekyan da tiyatrocudur. 1960’ta İstanbul Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı.

Rock şarkıcısı Cem Karaca‘nın annesi, oyuncu Mehmet Karaca’nın eşidir. 1992’de vefat eden Karaca’nın cenaze merasimi Kumkapı Patriklik Kilisesi’nde icra olunarak Şişli Ermeni Mezarlığı’ndaki aile kabrine defnedilmiştir.

http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/keyif/toto-karaca-kimdir-41321735

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