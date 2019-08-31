DEĞABAH SAHAK SRPAZAN ZAFER BAYRAMI VESİLESİYLE ANKARA’DA

Anuş Karmen Sar

HYETERT- Türkiye Ermeni Patrikhanesi’nden alınan bilgiye göre Degabah Episkopos Sahak Maşalyan, Zafer Bayramı dolayısiyle,

30 Ağustos 2019 Cuma günü Der Şirvan Kahana eşliğinde uçakla Ankara’ya seyahat etti.

Değabah Episkopos Sahak Maşalyan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen resepsiyona katıldı. Külliyede gerçekleşen resepsiyona Degabah Srpazan Hayr patrikhanemiz ve cemaatimiz adına tebrikleri iletti.

İstanbul’daki Zafer Bayramı kutlamalarına ise Divan Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan ve Ruhani Meclis Üyesi Kıdemli Peder Krikor Damadyan katıldılar. Vali Ali Yerlikaya’ya ve diğer devlet büyüklerimize, Patrikhanemiz ve cemaatimiz adına tebrikleri ilettiler.

Degabah Episkopos Sahak Maşalyan aynı günün akşamı beraberindekiIerle İstanbul’a döndü.

(Maramara Gazetesinden tercüme edilmiştir)

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