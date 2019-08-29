YEREMYA PEYGAMBERİ ANMA GÜNÜ

29 Ağustos 2019

Yeremya Peygamber Kutsal Kitab’ın dört büyük peygamberinden ikincisidir. M.Ö. 650 yıllarında Kudüs’e yakın bir köyde doğar. Babası bir kahin olan Yeremya, Kudüs şehrinde yaşar ve vaaz eder. Genç yaşında Tanrı’dan aldığı çağrı üzerine tüm kalbiyle kendini görevine adar. Aile kurmaz ve dünyasal zevklerden uzak durur.

Putperestliğin ve sosyal adaletsizliğin içinde bulunan halkı onun sözlerine kayıtsız kalır. Yeremya peygamber, halkı, Kudüs şehrinin ve mabedin yıkılacağı konusunda uyarır. Halkın geri dönülmez tutumu karşısında hakiki tanrısallık üzerine konuşur. Yaşantılarını ve uygulamalarını düzeltmelerini, birbirlerine karşı adil davranmalarını, yabancıya, öksüze, dula haksızlık etmemelerini, suçsuz kanı akıtmamalarını, başka ilahların ardınca gitmemelerini ister. (Yeremya 7:1-8)

Ne var ki sözlerinden ötürü Kral ve halk tarafından yok edilmeye çalışılır, çamurla dolu bir kuyuya hapsedilir.

Kaynak: Qahana

Tercüme։ Anuş Karmen Sar

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