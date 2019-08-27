SURP ASDVADZADZİN’İN EBEVEYNİ SURP HOVAGİM VE SURP ANNA VE YAĞ GETİREN KADINLAR

Der Krikor Avak Kahana Damadyan

Ermeni Kilisesi takvimine göre Surp Asdvadzamayr’ın Göğe Alınış yortusunun dokuz günlük kutlamalarını takip eden Salı günü (bu yıl 27 Ağustos 2019) Surp Asdvadzamayr’ın ebeveyni Hovagim ve Anna ile Yağ Getiren Kadınlar’ın anılarını kutluyoruz.

Hovagim ve Anna imanlı ve duanın önemini kalben benimsemiş kişilerdi. Ümitlerini duanın kudretine olan inançlarına bağlamışlardı. Onlar, ailelerinin bir gün bereketleneceğine inanmışlar ve o günün beklentisi içindeydiler. Onlar, Tanrı’nın mucizeler gerçekleştiren gücüne güvenmişler ve hayatlarını bu güven ve imanla duaya adanmış olarak sürdürüyorlardı. Nihayet Tanrı onların duaya olan bu güvenlerini karşılıksız bırakmadı. Ve Krisdos’u dünyaya getirecek olan Mariam dünyaya geldi.

Yağ Getiren Kadınlar ise Krisdos’un dünyadaki yaşam günlerinde O’nun yakınında bulunuyor ve O’na hizmet ediyorlardı. Onlar, haça gerilmiş ve ruhunu Göksel Baba’nın ellerine teslim etmiş Öğretmen’leri Krisdos’un mezara konulmuş bedenini kokulu yağlar ve baharatlarla meshetmeyi kararlaştırmışlardı. Gerekli hazırlıkları görmüşler ve “haftanın ilk günü sabah gün doğarken” mezara doğru yola çıkmışlardı. Bir endişeleri vardı: “Mezarın girişindeki ağır kayayı kim ve nasıl kaldıracaktı?”. Fakat geldiklerinde kayanın yuvarlanmış olduğunu ve Rab Hisus’un bedeninin mezarda bulunmadığını görmüşlerdi. Melek onlara “RAB HİSUS’UN DİRİLMİŞ OLDUĞUNU” müjdelemişti. Yağ Getiren Kadınlar Rab Hisus’un diriliş müjdesini ilk duyanlar oldular.

Bugün gerek Hovagim ve Anna, gerekse Yağ Getiren Kadınlar’ın şefaatlerini diliyoruz.

Surp Asdvadzamayr’ın ebeveyninin sağlam ve sarsılmaz imanı, Yağ Getiren Kadınlar’ın Krisdos’a karşı besledikleri sevgi ve saygı hepimize örnek olsun. Kişisel hayatımızdaki bu iman örneğiyle Hisus Krisdos’a daima bağlı kalarak iman yaşamımızı sürdürelim. Tanrı’nın yüceliği ve hepimizin ruhani yapılanması için bu imanı canlı tutmanın ve yaşatmanın bir ihtiyaç olduğunu unutmayalım.

Bu gün Hovagim, Anna ve Yuğaper isimlerini taşıyanları kutlar, kendilerine Tanrı’nın bereketleriyle donanmış sağlıklı ve uzun ömürler dileriz.

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