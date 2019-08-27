Ermenistan: Türkiye’nin politikası güvenliğimiz için ciddi tehdit oluşturuyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Türkiye’nin uyguladığı ablukanın ve Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan’a verdiği desteğin Ermenistan’ın güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Mnatsakanyan, bugün bakanlık çalışanları ve diplomatlarla yaptığı toplantıda, “Türkiye’nin, Ermenistan ile diplomatik ilişkileri kurmayı reddetmesi, ekonomik abluka, Ermeni soykırımını tutarlı olarak inkar etmesi ve hatta son zamanlarda soykırım sırasındaki eylemleri haklı çıkarma çabaları, Karabağ konusunda Azerbaycan’a verilen açık ve koşulsuz destek, Ermenistan’ın güvenliği için ciddi tehdit oluşturuyor” dedi.

Bakan, bölgedeki barış ve güvenliği korumak için bu tehdide karşı tutarlı olarak karşı koymaları gerektiğini kaydetti.

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