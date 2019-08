BOĞAZİÇİ GENÇLİK KOROSU’NUN YENİ BAŞARISI

HYETERT- Masis Aram Özbek’in kurduğu ve şefliğini üstlendiği Boğaziçi Gençlik Korosu, Ohrid Korolar Festivali’nde en iyi sahne performansı, birincilik ödülü ve kategori şampiyonluğuyla birlikte festivalin en iyi korosu seçilerek GRAND PRIX ödülüne layık görüldü.

Bu davetkar sloganları ile 22-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Festivale 27 koro katılım gösterdi. Türkiye’den ayrıca Adnan Menderes Ünivesitesi Çok Sesli Korosu, Ankara Gelişim Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Korosu, PoliPop, Tobav Izmir de katılım gösterdi.

Masis Aram Özbek yönetimindeki Boğaziçi Gençlik Korosu son performansının ardından jürinin yaptığı değerlendirme ile en büyük ödül olan GRAND PRIX’ye layık görüldü. Başarılarını, Twitter ve Facebook hesaplarından duyuran Masis Aram Özbek, çok mutlu ve gururluyuz dedi.

Masis Aram Özbek

1987 İstanbul doğumlu. 2004 yılında, Radyo Boğaziçi’nin düzenlemiş olduğu, 6. ‘Battle of the Bands’ yarışmasında grubuyla birincilik ödülünü aldı. 2005’te KASDAV Liselerarası Müzik Yarışması’nda, yapmış olduğu düzenlemeyle 3.lük ödülü aldı. 2005-2007 yıllarında TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu’nda görev aldı. 2007-2011 yılları arasında BÜMK Caz Korosu’nun şefliğini üstlendi. ‘Dante’nin Son Günü’ isimli eseri, 3. Genç Besteciler Şenliği’nde seslendirildi. Çok sesli koro için çeşitli düzenlemeler ve besteler yaptı. Düzenlemeleri başta Boğaziçi Caz Korosu tarafından olmak üzere birçok yerde seslendirildi. Bestelerinden ‘Alive’ ile 2011’de Avusturya’nın Graz kentinde düzenlenen Dünya Korolar Şampiyonası’nda ‘Dünya Şampiyonluğu’na, ‘Alive II’ ile 2012’de Cincinnati, ABD’de düzenlenen 7. Dünya Koro Olimpiyatları’nda altın madalyaya layık görüldü.

ABD, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çin, Fransa, İtalya, İsveç, İsviçre, Letonya, Macaristan gibi ülkelerde sayısız yarışma, festival ve ustalık sınıfına katıldı. Denes Szabo, Tõnu Kaljuste, Simon Carrington, Volker Hempfling, Johannes Prinz, Georg Grün, Elisenda Carrasco i Ribot, Bernd Spitzbarth, Wim Van Herk, Welfhard Lauber, Michael Reif, Maria Tönnesmann, Sabine Horstmann, Patrik Andersson, Franz Jochum gibi isimlerle şeflik; Par Lindgren, Richard Ayres ve David Lang ile bestecilik çalıştı. Georg Grün yönetimindeki HfM Saar Conductors’ Academy 2016 ve 2017’de final konserini yöneten şeflerden biri oldu. Boğaziçi Caz Korosu’yla, iki ‘Dünya Şampiyonluğu’ dahil uluslararası birçok ödül kazandı, yurt içi ve yurt dışında sayısız performansa imza attı. İçlerinde, sayısız dünya şampiyonluğu sahibi Hollandalı dünyaca ünlü koro Dekoor Close Harmony, Belçikalı ‘La Choraline’ ve İsviçre Gençlik Korosu’nun da bulunduğu birçok prestijli koroyla atölye çalışmaları ve performanslar gerçekleştirdi.

2008 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nden ayrılıp, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları, Kompozisyon Bölümü’ne başladı. Ertesi yıl, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü’nü kazandı.

2013’te, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü ve 19. TOYP (Ten Outstanding Young Persons) Türkiye Finali’nde, Kültürel Başarı kategorisinde ‘Türkiye’nin En Başarılı Genci’ ödülünü aldı. 2014 yılında ise Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen ’35th International May Choir Competition’da ‘Genç Şef Özel Ödülü’ne ve ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu’nun düzenlediği 4. Kristal Ağaç Ödülleri’nde müzik alanında ‘Yılın Girişimcisi’ ödülüne layık görüldü. Bu yıl, Belçika’da 66.’sı düzenlenen Avrupa Genç Müzisyenler Festivali’ne Türkiye’den ilk jüri üyesi olarak ve İsviçre’de 11.’si düzenlenen Avrupa Gençlik Koroları Festivali’ne konuk şef olarak davet edildi. Son olarak 2019 yılı için, her yıl Bulgaristan’da düzenlenen ve ‘European Grand Prix’nin 6 ayağından biri olan International May Choir Competition, Varna’ya jüri üyesi olarak davet edildi.

Şu sıralar, Sertab Erener, Nil Karaibrahimgil, Yasemin Mori ve Ali Kocatepe ile çalışmalarına devam etmekte; yapımında Mert Fırat, Arif Pişkin, Vedat Yıldırım gibi isimlerin de bulunduğu ‘Yakaranlar’ tiyatro projesinin müzik direktörlüğünü ve kurucusu olduğu Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu ve MAGMA Korolarının genel sanat yönetmenliğini ve şefliğini sürdürmektedir. Aynı zamanda da, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerindeki okul ve çeşitli kurumlarda koro müziği ile ilgili atölye, söyleşi ve konser çalışmaları yapmaktadır. 2018 yılından bu yana Yücel Kültür Vakfı mütevelli heyeti üyesidir.

