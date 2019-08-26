Rus Ortodoks Kilisesi: ‘Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi’ haberi provokasyon

Sputnik’e konuşan Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Departmanı Sekreteri Başpapaz İgor Yakimçuk, Fileleftheros gazetesindeki ‘Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi’ haberinin provokasyon olduğunu belirterek, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi yönetimine habere gösterdikleri tepki ve açıklamalar için teşekkür etti.

Haberin Kıbrıslılar arasında Rusya’ya ve Rus Ortodoks Kilisesi’ne yönelik güvensizlik oluşturmak için yayınlandığını söyleyen Yakimçuk, “Haberde Kıbrıs Kilisesi’nin yargı alanına yönelik müdahale ve Kıbrıs’ın toprak bütünlüğü aleyhindeki eylemler hakkında çok fazla tartışmalı görüş yer alması tesadüf değil” dedi.

Fileleftheros gazetesi, Girne’de ‘Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi’nin faaliyete geçirildiğini ve kilisenin rahibi olarak Aleksey İvanov isimli bir kişinin görev yaptığını öne sürmüştü.

Rusya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği Sözcüsü Alla Hanayeva, adanın işgal altındaki kısmında faaliyete geçirilen ‘Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi’nin Rus Ortodoks Kilisesi ile hiçbir alakası bulunmadığını ve meşru olmadığını söylemişti.

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