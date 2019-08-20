Rusya Büyükelçiliği: ‘Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi’ meşru bir kilise değil

Rusya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği Sözcüsü Alla Hanayeva, adanın işgal altındaki kısmında faaliyete geçirilen ‘Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi’nin Rus Ortodoks Kilisesi ile hiçbir alakası bulunmadığını ve meşru olmadığını söyledi.

Kıbrıslı Fileleftheros gazetesinin Girne’de ‘Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi’nin faaliyete geçirildiği ve kilisenin rahibi olarak Aleksey İvanov isimli bir kişinin görev yaptığı yönündeki haberiyle ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulundu.

Hanayeva “Bu gayrimeşru bir kilise değil. Konuyu dikkatle takip ediyoruz. Moskova Patrikhanesi Kıbrıs temsilciliği ile sürekli temas halindeyiz” dedi.

Hanayeva, İvanov’un Rus Ortodoks Kilisesi ile hiçbir alakası olmadığını ve hiçbir zaman rahip olarak göreve getirilmediğini ifade etti.

Hanayeva “Kıbrıs Kilisesi durumun farkında. Moskova Patrikhanesi, bunun yasadışı yürütülen bir görev olduğuna dair her türlü bilgiyi iletti. Rusya Ortodoks Kilisesi’nin bu sözde kilise ile hiçbir ilişkisi yok” ifadelerini kullandı.

Fileleftheros’un haberine göre, İvanov’a rahiplik rütbesi 2014 yılında, Odessa Metropoliti, ‘Yurtdışındaki Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı’ Agathangelou Paşkov tarafından verilmişti.İvanov ise birkaç yıldır Kuzey Kıbrıs’ta yaşıyor. Kilisenin yeni açılan sitesinde ise, bölgede yaşayan ya da yaşamak isteyen kişilere ziyaret çağrısı yapılıyor. Haberde kilisenin kurulmasının birçok ciddi sorunu beraberinde getirdiği belirtiliyor.

Ancak diğer yandan Agathangelou Paşkov da aslında Yurtdışındaki Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı’ değildi. Zira 2009 yılında görevinden alınmıştı.

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