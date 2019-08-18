Ya siz? Yunanistan geneli binlerce kişi mülklerini kaybedebilir!

Yunanistan’ın 35 farklı bölgesinde 15 bin taşınmaz sahibi gayrimenkullerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kadastro bildirim sürecinin devam ettiği Yunanistan’da, malvarlıklarını bildirmeyen yaklaşık 15 bin gayrimenkul sahibi taşınmazlarını kaybedebilir.

Azınlıkça’nın aktardığına göre Çevre Bakanı Kostis Hatzidakis önümüzdeki günlerde Yunanistan Gayrimenkul Sahipleri Federasyonu yetkilileriyle bir araya gelecek ve konuyu masaya yatıracak.

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