SURP ASDVADZADZİN YORTUSU

Bu yıl 18 Ağustos’ta kutlamaya hazırlandığımız Surp Asdvadzadzin (Theotokos – Tanrı doğuran) Yortusu vesilesi ile Mesrop Badriark’ın 14 Ağustos 2005 tarihinde Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde yapılan Kutsal Ayin’de verdiği vaazından alıntıyı, Lraper arşivinden yayınlıyoruz.

Surp Badarak sunulduktan sonra vaaz eden Patrik Hazretleri “İşte bundan böyle bütün kuşaklar bana mutlu diyecekler…” (Luka 1:48) ayetini yorumladı.

Kutsal Bakire Maryam’ın vefatı ve vefatından sonra bedeninin göğe alınışının kutlandığı büyük yortuda Surp Asdvadzadzin’in şahsında tüm azizlerin yüceltildiğini belirtti.

Kutsal Bakire Maryam, akrabası Elizabet’in dediği gibi “Kadınlar arasında kutlu” olandı ve “karnının ürünü de kutluydu” (Luka 1:42).

Çünkü Allah onun hayatında mucize yaratmıştı ve Kutsal Ruh üzerine gelmiş, Yüce Olan’ın gücü üzerine gölge salmıştı ve O Mesih’i dünyaya getirme şerefine erişmişti.

Kutsal Bakire Maryam, Allah’ın iradesi önünde eğilmesini bilen bir imanlının en güzel örneğidir.

Mesih vaaz ederken kadının biri coşkuyla “Seni taşıyan rahme ve emdiğin memelere ne mutlu”dediğinde; O, “Asıl Allah’ın Sözü’nü işitip uygulayanlara ne mutlu”sözüyle karşılık verdi.

Bu söz “Rabbin kendisine söylediklerinin gerçekleşeceğine inanan” ve insanlara Mesih’in “her dediğinin yapılmasını” öneren, Mesih’in annesi olacağının müjdesini getiren Başmelek Cebrail’e “Rabb’in hizmetkarıyım benim için dediğin gibi olsun” diyen Maryam’ın hayatındaki imanlı duruşuyla paralellik arz etmektedir.

Kutsal Kitab’a göre, evren, dünyada var olan her şey, hayvanlar, bitkiler ve en sonunda da insan “Olsun” kelimesiyle ifade bulan Allah’ın iradesiyle yaratılmıştır.

Şeytan’a “evet” diyerek düşen insanın, asırlar sonra imanlı bir kadının “Yeni Havva” Kutsal Bakire Meryem’in bu kez Allah iradesine “Evet” demesiyle insanlar üzerindeki günah ve sonucundaki ölüm laneti kaldırılmış, karanlık yarılmıştır.

Allah’ın insanları kurtarma planında önemli bir rol üstlenmiş olan Kutsal Bakire Maryam’ın vefatından sonra, onun kabri çevresinde gelişen mucizevi olaylar ve özellikle bedeninin mezarda kalmaması, onun ne derece kutlu bir insan olduğunun göstergesidir.

İman yasasında ifade bulan “ölülerin dirileceği” gerçeğine inanıyoruz. Hepimiz için bir gün gerçekleşecek olan ölüm ve diriliş olayı, Kutsal Bakire Maryam’ın hayatında gerçekleşti ve bizler bugün O’nun göğe alınış yortusunda bunu kutluyoruz.

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