Yaşayan Diller Enstitüsü için kapatma kararı

Mardin Artuklu Üniveritesi’ne bağlı Yaşayan Diller Enstitüsü için üniversite senatosu kapatma kararı aldı. Karar, onay için YÖK’e gönderildi

2009 yılında eğitime başlayan Yaşayan Diller Enstitüsü’nün Üniversite Senatosunda yapılan oylama ile kapatılmasına karar verildi.

Duvar’ın haberine göre, kapatılma kararı 17 evet ve 7 hayır oyu ile kabul edildi ve YÖK’e gönderildi.

İlk yıllarda Kürt Dili ve Kültürü anabilim dalı bulunan enstitüye daha sonra Süryani Dili ve Kültürü ile Arap Dili ve Kültürü anabilim dalları da eklenmiş, bugüne kadar 70’i tezli, 699’u ise tezsiz yüksek lisans çalışmasına olanak tanımıştı.

2019-2020 yılı için öğrenci alma duyurusu yapan enstitünün akıbeti şimdilik belirsiz.

HABER MERKEZİ

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