ŞOĞAGAT YORTUSU (Eçmiadzin Kilisesi’nin Vahyi)

Der Krikor Avak Kahana Damadyan

Her yıl 15 Ağustos’a yakın Pazar günü Asdvadzamayr’ın göğe alınışını görkemli törenlerle kutluyoruz. Halkımız bu yortuya büyük önem verir. Özellikle aynı gün yapılan geleneksel üzüm kutsama töreniyle, Surp Zadik Yortusu’na hazırlık döneminin başlangıcı olan Pun Paregentan Pazarıyla başlayan “üzüm orucu” son bulur.

Kilise takvimimizi takip edenler, kilisenin kutladığı yortuların öneminin bilincinde olanlar, Surp Asdvadzadzin Yortusu’nun önceki Cumartesi gününün büyük önem arz ettiğini bilirler.

Bu yıl, 17 Ağustos, Cumartesi günü “İman atamız Surp Krikor Lusavoriç’in rüyette gördüğü Şoğagatın Yortusu’nu” kutluyoruz.

Kilise tarihimizden öğrendiğimize göre Biricik Oğul Rab Hisus Kristos iman atamız Surp Krikor Lusavoriç’e bir rüyette görünerek daha sonra Surp Eçmiyadzin olarak adlandırılacak kilisenin bina edilecek yeri gösterdi. Eçmiyadzin Miyadzin’in, yani Biricik Oğul’un indiği yer anlamını taşır.

Surp Krikor Lusavoriç’in bu gördüğü rüyetle ilgili iki yortu kutlanır. Bunlardan ilki “Surp Eçmiyadzin Ana Kilisesi” yortusudur. Bu yortuda bu muhteşem rüyetin anısı kutlanır.

İkinci yortu ise Cumartesi günü kutlayacağımız Şoğagat Yortusu’dur. Bu yortuda ise rüyette gösterildiği şekilde bina edilmiş Surp Eçmiyadzin Kilisesi’nin ibadete açılması anısı kutlanır.

Neden bugün bu kutlama? Surp Eçmiyadzin Ana Katedral’i Surp Asdvadzadzin’in adına ithaf edilmiştir. Bu nedenledir ki bu önemli yortu Kutsal Bakire Maryam Asdvadzadzin’in Göğe Alınış Yortusu’nun bir gün öncesinde kutlanır.

Şoğagat, “Gökyüzünden inen ışık hüzmesi” anlamını taşır. Rab Hisus Krisdos Surp Krikor Lusavorç’in gördüğü rüyette “gökyüzünden yağan ışık hüzmesi içinde yeryüzüne indi”.

Halkımız “İncil’i ilk olarak Hisus’un iki öğrencileri Surp Tateos ve Surp Partoğomeos arakyalların vaazları sayesinde kabul etti. İlk resmi kilise binası ise Hisus Krisdos’un mucizevi müdahalesi sayesinde bina edildi.

Bize bahşettiği harikalar için Tanrı’ya hamd ve yücelik olsun. Surp Eçmiyadzin Katedrali’nin ve Ana Taht Surp Eçmiyadzin’in sarsılmaz kalması için dua ediyoruz.

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