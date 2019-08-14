Karabağ hakkında “Cennet kapısı” yeni filmin galası Ekim’de olacak (video)

Ermenistan, Litvanya, Almanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Avustrya ortak yapımı “Cennet kapısı” filmin Yerevan’daki galası Ekim ayında yapılması ögörülüyor. Artsakh’ı (Karabağ) anlatan bu filmin yönetmeni Civan Avetisyan’dır.

Baş rollerde Richard Zammel, Ninya Kronyager, Leonardas Pobedonostsevas, Naira Zakaryan, Sos Canibekyan ve Tatyana Spivakova oynuyor.

Filmde olaylar 2016 yılında Karabağ’da yaşanıyor. Ünlü Alman gazeteci Robert Artsakh’a dönüp 23 yıl aradan sonra tekrar başlayan savaşıyla ilgili röportajlar hazırlıyor. Gazetecilik faaliyeti sırasında opera şarkıcısı Sofia ile tanışıyor ve birbirine aşık oluyorlar. Fakat çok geçmeden Robert Sofia’nın kimin kızı olduğunu öğreniyor. Sofia’nın babası kayıp olarak aranan foto muhabir Edgar Martirosyan’dır. 1992 yılında Edgar Taliş’te askeri operasyon sırasında esir düşmüş. Onun yanında olan Robert onu kurtarma çabası göstermemiş ve onun çektiği fotoğraflarına el koyarak sahiplenmiş, kendi çektiği fotoğrafları olarak tanıtmış…

“Cennet kapısı” filmin Karabağ’daki galası da 2019 yılının Ekim ayında gerçekleşecek. 2020 yılının Mart ayında ise film ABD’nin Los Angeles şehrinde gösterilecek.

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