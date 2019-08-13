Davit Tonoyan: Ermeni askerin kaybolduğunu düşünüyorum

Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan Azerbaycan tarafından ortaya atılan ve Ermeni askerinin komutanlar ve başka askerlerin baskılarına maruz kalıp Azerbaycan’a sığındığını iddia eden haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan propaganda makinasının bu yalan ve çarpıtma haberleri yaymama çağrısı yapan Davit Tonoyan Ermeni askerin sadece çoğrafi konumu karıştırp kaybolduğunu düşündüğünü ifade etti.

Bu aşamada soruşturmanın devam ettiğini belirterek Ermenistan Savunma Bakanı Ermeni askerin iadesi için uluslararası örgütlere başvurduklarını ve gereken çalışmaların başlatıldığını da bildirdi.

Davit Tonoyan, ayrıca Azerbaycanlı yetkililere enformasyon çalışmalarını durdurmaya çağırdı.

Hatırlanacağı üzere 12 Ağustos’ta saat 12 sularında Karabağ Savunma Ordusunun güneydoğusunda konuşlandırılan askeri birliklerinden birinde henüz bilinmeyen nedenlerle ve şartlarda Karabağ-Azerbaycan cephe hattında görev yapan Ermeni asker 2000 doğumlu er Arayik Hayk Ghazaryan Silahlı Kuvvetleri’nin temas hattında bulunan mevzileri terk edip Azerbaycan’a geçti.

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