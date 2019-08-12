Haç işareti bulunan tabelalar tepki çekiyor! “Başka şekil mi yok?”

Karayolları üzerinde bulunan yön tabelalarında bazı işaretlerin Hristiyanların kutsal saydığı ‘haç’ işaretini andırması duyarlı vatandaşlardan tepki çekiyor.

Haç işaretine benziyor

4 yol ayrımlarını göstermek için karayollarına koyulan tabelalar da açıkça haç işaretini andıran şekiller yer alıyor.

Söz konusu tabelalardan rahatsız olan vatandaşlar tepskini dile getirirken Akit okurları da ihbar hattına konuyla ilgili çok sayıda fotoğraf gönderdi. Çanakkale – Manisa, Balıkesir yol ayrımında yer alan bir yön tabelasında ‘haç’ işareti alenen belli oluyor.

“Başka şekil yok mu?”

Yetkililerin bu konuda harekete geçmesini bekleyen vatandaşlar “başka şekil mi yok?” diyerek yanlışın düzeltilmesini istiyor.

Hristiyanlar Hz. İsa’nın o dönem Roma hakimiyeti altında bulunan Kudüs’te Yahudi yerel yönetimi tarafından çarmıha gerilerek idam edildiğine inandıkları için ‘çarmıh’ı betimleyen ‘haç’ işaretini kutsal sayıyor.