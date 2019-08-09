Müteşebbis Heyet yöneticileri İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

Patrik seçimi sürecini yürüten Müteşebbis Heyet’in başkan ve yardımcısı Ankara’da İçişleri Bakanı Soylu ve İçişleri Bakanlığı bürokratları ile biraraya geldi.

Müteşebbis Heyet Başkanı Hosrof Köletavitoğlu ve Başkan Yardımcısı Sarkis Çavuşyan dün (7 Ağustos Çarşamba) Ankara’da Patrik seçimi süreci ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı bürokratları ile biraraya geldi.

Köletavitoğlu Agos’a yaptığı açıklamada görüşmenin olumlu geçtiğini ve bunun bir dizi görüşmenin ilk adımı olduğunu söyledi. Görüşmede Patrik seçimi süreci ve bununla bağlantılı olarak Seçim Talimatnamesi’nin ele alındığı öğrenildi.

Türkiye Ermenileri 84. Patriği II. Mesrob Mutafyan’ın 8 Mart’ta hayatını kaybetmesinden sonra Türkiye Ermeni toplumu yeni bir patrik seçme sürecine girdi. Bu çerçevede Episkopos Sahak Maşalyan Patriklik Kaymakamı (Değabah) makamına seçilirken süreci yürütmek üzere gelenekler uyarınca bir de Müteşebbis Heyet oluşturuldu. Heyet seçim sürecinin ve seçimin sağlıklı yürütülmesinden sorumlu.

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