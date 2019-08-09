Ermeni güreşçiler Tiflis’te Uluslararası turnuvada 3 madalya kazandılar

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen Balavadze ve Kartozia Uluslararası güreş turnuvasında Ermenistan’ı temsil eden güreşçiler 3 madalya kazandı.

Norayr Hakhoyan (55kg) finalde İran’ı temsil eden güreşçiyle karşılaşmada 2:3 skorluk mağlubiyete uğrayıp gümüş madalyasıyla yetindi. Üçüncülük için mücadelede ise başka bir Ermeni güreşçi Rudik Mkrtçyan 6:3 skorluk zaferden sonra bronz madalya kazandı.

72 kg kategorisinde de Hrant Kalaçyan rakibini 8:0 skorluk yenilgiye uğratarak yine bronz madalyaya layık görüldü.

Turnuvada birinci olanlara 1000 dolar, ikincilere 800, üçüncü sırada yer alanlara da ödül olarak 500 dolar verilecek.

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