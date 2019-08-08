Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti

Resmi temasları kapsamında Türkiye’de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Zelenskiy, geçtiğimiz ocak ayında Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağımsızlık veren, ‘Tomos’ adlı kararnameyi imzalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye-Ukrayna Ekonomik İşbirliği Forumu’nun ardından saat 12.00 sıralarında İstanbul Fatih’te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne geldi. Geniş güvenlik önlemi eşliğinde gerçekleşen ziyarette Zelenskiy ve beraberindeki heyeti Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı.

İki isim, Bartholomeos’un makamında yaklaşık iki saat basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra kameralar karşısında tokalaşan ikili kısa bir açıklama yaptı.

Vladimir Zelenskiy ziyaretin asıl amacının tanışma mahiyetinde olduğunu ifade ederek, geçtiğimiz ocak ayında Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne ‘otosefallik’ (bağımsızlık) kazandıran ‘Tomos’ adlı kararnameyi imzalamalarından ve desteklerinden ötürü patrikhane ve yönetimine teşekkür etti. Zelenskiy ayrıca kilisenin bağımsızlığını korumak için de çalışacağını kaydetti.

Zelenskiy, Bartholomeos ile patrikhanede öğle yemeği yedikten sonra, yine patrikhane içinde bulunan Aya Nikola Kilisesi’ne geçti. Zelenskiy’e burada da Bartholomeos ve kalabalık bir heyet eşlik etti. Öncesinde mum yakan Zelenskiy daha sonra dua etti. Yaklaşık üç saat süren kilise ziyaretinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı, Partikhane’den ayrıldı.

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