Hayaller Ayasofya Gerçekler Süryani Kilisesi

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Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Öner öncülüğünde yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı Sonrası Gündem ile İlgili Basın Açıklaması yapıldı. Yeniden REFAH Partisi Başiskele ilçe başkanı yaptığı haftalık toplantı sonrasında gündemdeki konulara değindi. Hafta sonu İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın atmış olduğu Süryani Kilise temeli vardı. Bu İktidar kime yaranmaya çalışıyor? 17 yıllık iktidarlığında toplumun inanç değerleriyle oynanıyor. Bugün Türkiye’de Kadın hakları adi altında toplumun aile yapısı her geçen gün çökertiliyor. 2011 yılında İstanbul’da imzalanan İstanbul sözleşmesi tamamen aileyi yok etmektedir. Lüt kavminin çocuklarına yasal güvence verilerek bu hükümet neyi amaçlamaktadır? Derhâl bu sözleşmesi iptal edilmedir. İlçe Başkanı Mehmet Öner Dünya Siyonizmi’ nin Türkiye’ye dayattığı Avrupa uyum yasaları çerçevesinde aileyi yok edeceksin, toplumu dininden uzaklaştıracaksın, borca esir edeceksin. Türkiye’de bu planları bu iktidar adım adım gerçekleştiriyor. İlçe başkanı yaptığı basın toplantısı da 31 mart seçimleri öncesi Sayın Cumhurbaşkanı Ayasofya’yı ibadete açabiliriz diyen Cumhurbaşkanı hafta sonu bir bakıyoruz; Ya Allah bismillah diyerek Süryanilere kilise Temeli atıyor. Siz hiç bir Papazın Cami açılışında ya Allah Bismillah dediğini duydunuz mu? Seçim öncesi hayaller AYASOFYA’yı açmak seçim sonrası Gerçekler Süryani Kilisesi temeli atmak Hani chp İstanbulu yunana verecekti? Siz Yunanın istediklerini yapıyorsunuz. Zaten gerek yok Chp ziniyetine. Burdan ak partili kardeşlerimize sesleniyorum; Bakın Erbakan hocamızın bir sözünü hatırlatayım, “Sizlere toprak kayıyor ayağımızın altından Allah vermesin yarın sizin çocuklarınız da bu ahlaksızlığın içine düşebilir. Bizim çocuklarımız dinsiz olarak karşımıza çıkabilir Allah muhafaza.” Bu hükümet döneminde başlayan Fetönün öncülüğünde Ilımlı İslam projesi tıkır tıkır işlemektedir. Artık Ak parti kötünün iyisi diye oy vermek zorunda değilsiniz. Artık önce ahlak ve maneviyat diyen yeniden REFAH partisi var. http://www.kocaelihaberdunyasi.com/hayaller-ayasofya-gercekler-suryani-kilisesi-h48907.html