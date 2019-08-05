“Video Nefret Söyleminin En Üst Örneği”

Pınar Tarcan

Çocuklara “Yahudilere ölüm” dedirterek çekilen videoyu İvo Molinas bianet’e yorumladı. HDP vekili Paylan ise videoyu ‘çocuk istismarı ve nefret suçu’ olarak tanımlayarak konuyu meclise taşıdı.

*Görsel: Twitter’da yer alan söz konusu videodan.

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31 Temmuz 2019 tarihinde Twitter’da paylaşan ve çocukların “Yahudilere Ölüm” diye bağırdığı anları içerek video Halkların Demokratik Partisi (HDP) vekili Garo Paylan tarafından meclise taşındı.

Videonun hem çocuk istismarı hem de nefret suçu olduğunu savunan Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergede https://twitter.com/abdulsettar76/status/1156642048570773504?s=12 linkli video ile ilgili ihmalin cezalandırılması için soruşturma açılıp açılmayacağını, nefret söylemi, nefret suçu ve çocuk istismarını önlemek adına tedbir alınıp alınmayacağını sordu.

Söz konusu videoyla ilgili görüşlerini Şalom Gazetesi Yayın Yönetmeni İvo Molinos bianet’e aktardı.

Molinas: Küçücük beyinlere ırkçılık aşılanıyor

Molinas, “Türkiye’deki görsel ve yazılı basında, sosyal medyada çok yoğun bir anti semitizm var, ama bu video anti semitizmin bambaşka bir örneği” diyor ve ekliyor:

“Küçücük beyinlere Yahudiler’in ne olduğunu bilmeden, Yahudi nefreti, insan nefreti fikri zerk ediliyor.

“Bu küçük çocuklar potansiyel Yahudi düşmanı olarak topluma entegre olacak, en büyük tehlike bu.

“Irkçılık ve nefret suçlarına ceza-i müeyyide uygulanmalı”

“Irkçılık ve nefret suçu oluşturabilecek söylemlere, sorumlulara, çocukları buna yönlendirenlere mutlaka dava açılması lazım.

“En üzücüsü bir şey yapamamamız”

“Bütün ırkçılık ve nefret suçlarına caza-i müeyyide uygulanmalı. Bu video anti semitizmin en üst ve en sert versiyonu.

“Çözümü kısa vadede bu, uzun vadede de eğitim. Bir etnik grubun, küçücük çocukların beynine düşman olarak yerleştirildiği bir Türkiye yaşıyoruz, en büyük acı da bu zaten.

“Toplum olarak sadece şikayet ediyoruz, bir şey yapamıyoruz.Bunu durdurmak için ne siyasi ne hukuksal girişimlerde bulunulmaması üzüntü kaynağı.”

Paylan’ın soruları:

1. Söz konusu video çekilirken, çocuklar nerede ve kimlerin himayesinde bulunmaktadır? Bulundukları ortamda çocuklara ebeveyn veya aileleri refakat etmekte midir?

2. Videoda “Yahudi’ye Ölüm!” diye bağırması sağlanan çocuklar hangi amaçla, hangi organizasyon dâhilinde bir arada bulunmaktadır? Bu organizasyon, Bakanlığınız ve ilgili Mülki Amirlerin bilgisi dâhilinde mi gerçekleştirilmiştir?

3. Bahsi geçen videoda çocuklara nefret söylemi barındıran slogan attıran ve çocukları nefret suçuna özendiren çocuk istismarcısı kişilerin kimlikleri tespit edildi mi? Bu kişiler hakkında etkili bir soruşturma gerçekleştirildi mi?

4. Videoda açıkça istismar ve suça teşvik edildiği görülen çocukların aileleri hakkında inceleme başlatılacak mıdır?

5. Bu suçun ortaya çıkmasında ihmali olan Bakanlığınıza bağlı yetkililerin cezalandırılmasını sağlayacak nitelikte, etkili, eksiksiz ve ivedi idari soruşturmalar açılacak mıdır?

6. Nefret söylemi, nefret suçu ve çocuk istismarını önlemek adına Bakanlığınızın sürdürdüğü bir çalışma bulunmakta mıdır? Bir daha bu tür olayların yaşanmaması için ne gibi tedbirler almayı düşünmektesiniz?

(PT)

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