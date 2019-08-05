İZMİR’DE MERYEM ANA’NIN GÖĞE ALINMA BAYRAMI VESİLESİ İLE SURP BADARAK

HYETERT- 2017 yılında 102 yıl sonra ilk defa İzmir’de Ermeni ritimde ayin düzenleyen Ermeni Katolik Kilisesi 1 yıl aradan sonra yeniden İzmirli imanlılar ile buluşmak için yola çıkıyor. Yine Meryem Ana’nın göğe alınışının kutlandığı 15 Ağustos bayramı arifesinde düzenlenecek bu törenin duyurusunu aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

MERYEM ANA’NIN GÖĞE ALINMA BAYRAMI VESİLESİYLE 14 AĞUSTOS 2019 SAAT 17:00’DE SAYGIDEĞER ÜSTRAHİP VARTAN KAZANCIYAN RİYASETİNDE İZMİR AZİZ YUHANNA KATEDRALİ’NDE ERMENİ RİTİNDE KUTSAL AYİN İCRA EDİLECEKTİR.

AYİNE İSTANBUL SURP HOVHAN VOSGEPERAN ERMENİ KATOLİK KİLİSESİ KOROSU VE DİYAKONLARI İŞTİRAK EDECEKLER VE GOMİDAS VARTABED’İN KUTSAL SUNU AYİNİ İLAHİLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ERMENİ KİLİSESİ’NİN EN GÜZEL İLAHİLERİNİ SESLENDİRECEKLERDİR.

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.

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