Azerbaycan’da Ermeni tarihi, dili ve edebiyatı araştıracaklar

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler analitik merkezi Armenoloji bölümü açmayı hedefliyor. Bu bölümde Ermeni tarihi, dili ve edebiyatı araştırılacak.
Analitik merkezinin idare başkanı Farid Şafiyev Azertac haber ajansına konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak “Ermenistan’ı her yönden, siyasetiyle, ekonomisiyle, tarihiyle, edebiyatıyla araştırmamız gerekiyor. Merkezimizde Ermenice dil kursları da açmayı amaçlıyoruz. Azerbaycan’da Ermenice bilen uzmanlar az değil” sözlerini dile getirdi.
Ayrıca, Şafiyev Karabağ meselesi hakkında da merkezin araştırmalar gerçekleştirdiğini de vurguladı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/05/Azerbaycan-Ermenice/161277
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