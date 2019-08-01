Ermenistan’da bazı IT şirketleri 800 yeni istihdam sağlayacak

Bilgi teknolojisi (IT) alanında faaliyet gösteren toplam 130 startup şirketi vergi indirimi uygulanmasından faydanabilmek için Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknolojiler Sanayi Bakanlığına başvuruda bulundu.

Bakanlığından aktarılan bilgilere göre 1 Ağustos’a kadar artık 90 şirket sertifika aldılar. Başvuran şirketler farklı ülkeleri temsil ediyorlar. Özellikle Fransa, ABD, Rusya Federasyonu, Hollanda, Avustrya ve Gücistan gibi ülkelerden Bilgi teknolojisi şirketleri var listede.

2022 yılına kadar bu şirketlerin Ermenistan’da yaklaşık 800 yeni istihdam sağlayacaklarını da açıklandı.

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