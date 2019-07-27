Ermeni dalgıçlar Van Gölü’ne daldı

-VAN Gölü’nde dalış turizmini geliştirmek amacıyla açılan dalış okulları, kentin turizmine önemli katkı sunuyor. Bu kapsamda Ermenistan’dan gelen 10 dalgıç, Akdamar Adası yakınlarında Van Gölü’ne dalış yaptı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye’nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü’ne dalış turizmi, her geçen gün gelişiyor.

Barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, Rus batığı ve dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalini görmek isteyen dalgıçlar, Van Gölü’ne dalış yapıyor.

Bu amaçla Ermenistan’dan Van’a gelen 10 kişilik dalgıç ekibi, Van Gölü’nde dalış yaptı. Van’da bulunan dalış eğitmeni Serkan Ök ve rehber dalgıç Burak Pekgöz eşliğinde dalış yapan dalgıçlar, yaklaşık bir saat süren dalışta, 18 metreye inerek tarihi duvar ve mezar taşları ile mikrobiyalitleri gördü.

Van Gölü’nde önemli keşifler yapan ekipte yer alan ve dalgıçlara rehberlik yapan dalış eğitmeni Serkan Ök, “Van Gölü’nü merak edip Van’a gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bugün de Ermenistan’dan 10 kişilik dalgıç ekibi geldi. Dünyanın bilinen en büyük mikrobiyalitlerini bünyesinde barındıran, dünyanın en büyük sodalı gölü ve irtifa dalış noktası olan Van Gölü’nde misafirlerimizi ağırlamaktan mutlu olduk. Ermenistan’dan gelen dalgıçlarla çok keyifli bir dalış yaptık. Onlar için çok önemli olan Akdamar Adası’nda dalışımızı gerçekleştirdik. Van Gölü’nün önemi, yerli ve yabancı dalgıçlar tarafından artırıyor. Bizler de onlara rehberlik etmeye devam ediyoruz” dedi.

Konuk dalgıçlar ise Van Gölü’nde dalış yapmanın çok keyifli olduğu söyledi.

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