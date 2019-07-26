Ermenistan Dramı, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin en sabit para birimleri listesinde

Son bir hafta içerisinde (18-25 Temmuz) eski Sovyetler Birliği ülkelerinden birçoğunun ulusal para birimi, ABD doları karşısında değer kaybı kaydetti.

Rusya merkezli “Вести. Экономика” haber sitesine göre, bu ülkelerden altısının parası değer kaybederken, dört ülke parası da aksine değer kazandı.

Özellikle Ermenistan Dramı (+ %0.09), Ukrayna Grivnası ( + %1.36), Moldova Leyi ( +%0.68) ve Beyaz Rusya Rublesi (+ %0.29), dolara karşı konumunu pekiştirdi.

Bir hafta içerisinde en çok değer kaybeden ulusal para birimleri ise Gürcistan Larisi (- %1.11 ), Özbekistan Somu (- %0.46), Rusya Rublesi (- %0.27), Kırgızistan Somu ( – % 0.13), Kazakistan Tengesi (- %0.06) ve Tacikistan Somonisi oldu (- %0.0001).

Diğer yandan, anılan hafta içerisinde ABD doları, uluslararası piyasada yüzde 0.4 değer kazandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/26/Ermenistan-Dramı-Sovyetler-Birliği-dolar/160679

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...