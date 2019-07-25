Keldani ve Süryani Kiliselerinden Mızraklı’ya ziyaret
Giriş Tarihi: 25.07.2019 16:42
Keldani Kilisesi Başkanı Yusuf Karadayı ile Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi Papazı Yusuf Akbulut, Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Dr. Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.
Keldani Kilisesi Başkanı Yusuf Karadayı ile Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi Papazı Yusuf Akbulut, Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Dr. Selçuk Mızraklı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Konuklarını ağırlamaktan dolayı memnuniyetini belirten Mızraklı, misafirleriyle bir süre baş başa görüşme gerçekleştirdi.
https://www.ogunhaber.com/genel/keldani-ve-suryani-kiliselerinden-mizrakli-ya-ziyaret-1155056h.html
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