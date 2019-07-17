Müteşebbis heyeti ilk toplantısını 22 Temmuz Pazartesi yapacak

HYETERT- 4 Temmuz 2019 Perşembe günü toplanan Ruhaniler Genel Meclisi’nde Değabah (Patriklik Kaymakamı) seçilen Episkopos Sahag Maşalıyan’ın daveti ile bugün vakıflarımızın yönetim kurulu başkanları ile Ruhani Meclis üyeleri Müteşebbis Heyet seçimi için Patrikhane’de saat 17.00’da bir araya geldiler.

Vakıf Başkanlarının önerdiği isimler yine Vakıf Başkanları tarafından oylandı. Bu oylama sonucuna göre Patrik seçim sürecini yürütecek Müteşebbis Heyet aşağıdaki isimlerden oluştu:

Sarven Sertşimşek (35 oy)

Saro Bengliyan (33 oy)

Sarkis Çavuşyan (32 oy)

Aret Koryan (31 oy)

Hosrof Köletavitoğlu (31 oy)

Minas Arslan (31 oy)

Tamar Karasu (30 oy)

Lena Yeniyorgan (28 oy)

Nazaret Özsahakyan (28 oy)

Kirkor Döşemeciyan (27 oy)

Selina Doğan (26 oy)

Setrak Davuthan (26 oy)

Sevan Sıvacıoğlu (25 oy)

Garbis Duraslan (24 oy)

Valya Hacı (20 oy)

Yedek üyeler:

Ğugas Arzuman (20 oy)

Garbis Balmumcu (16 oy)

Kevork Erkan (15 oy)

Patrikhaneye ayrılan 5 kişilik kontenjan ise Patriklik Makamı tarafından önerilen iki kişi; Kd. Peder Goryun Fenerciyan ve Peder Husig Hergelyan olarak belirlendi.

Krikor Döşemeciyan kendi mutabakatı olmadan aday listesine alındığını ve seçildiğini belirterek, Müteşebbis Heyet’te görev almayacağını bildirerek istifa etti. Yedek üyelerden Ğugas Arzuman asil üye oldu.

Patriklik Kaymakamı’ın davet ile 22 Temmuz Pazartesi günü Patrikhane’de toplanacak Müteşebbis Heyet ilk oturumda Başkanını ve Divan heyetini seçecek.

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