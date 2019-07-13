MARYAM ASDVADZADZİN’E AİT KUTUNUN BULUNUŞU (KÜD DUPO SURP ASDVADZADZNİ)

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Maryam Asdvadzadzin’e ithaf edilmiş yedi yortusu vardır. Bunlardan biri de Maryam Asdvadzadzin’e ait kutunun bulunuş yortusudur.

Geleneğe göre İstanbul’lu iki rum asilzade kardeşler Kalpias ve Gandidas Kudüs’e kutsal topraklara hac gezisine giderler. Orada, Celile Köyü’nde, yahudi bir kadının evinde mucizeler olduğunu duyarlar. O eve giderler ve evde Maryam Mayr’a ait bir kutu ve içerisinde de bir başlık olduğunu görürler. Kudüs’e dönüp kutunun bir benzerini yaptırırlar. Tekrar Celile’ye gidip fark ettirmeden kutuları değiştirirler. Gerçek olanı İstanbul’a getirip dönemin patriğine teslim ederler.

Bizanslı Leon döneminde (454-474) kutu büyük bir törenle Maryam Asdvadzadzin Kilisesi’ne konur ve o gün bayram ilan edilir.

Bu yortu, bizim kilisemizde 18. yüzyılda Simon Yeremantsi zamanındaki düzenlemeyle kutlanmaya başlanır.Kilisemiz bu yortuyu Hokekalust’tan sonraki 5. Pazar günü kutlar.

Derleyen: Anuş Karmen Sar

Kaynak: Holy Trinity Church/Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի

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