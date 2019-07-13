Kaymakam açıkladı! Kilise için başlıyor

Haliliye Kaymakamlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan “Saklı Tarih Germuş” Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere; Dağeteği Mahallesinde bir dizi incelemelerde bulunan Kaymakam Ali Yılmaz, burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallenin sorunlarını vatandaşlardan dinleyen Kaymakam Ali Yılmaz mahallenin en önemli sorununun bozulan yolun yapılması olduğunu ifade etti. Vatandaşlar mahallelerine ilk defa bir kaymakamın gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tarihi Germuş Kilisesinde defineciler tarafından yapılan tahribatın önüne geçilmesini istedi.





Mahallenin tarihi bir dokusunun bulunduğunu ve Germuş Kilisesi nedeniyle bölgenin bir cazibe merkezi haline gelebileceğini belirten Kaymakam Yılmaz mevcut “Saklı Tarih Germuş“ Projesi kapsamında bir takım çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. YIlmaz, gerekli aydınlatma ve tanıtım çalışmaları ile güzergah üzerinde iki ana dört ara olmak üzere toplam altı durağın kurulduğunu belirterek, mevcut durumun muhafazasını temin için kilisenin dört bir yanına güvenlik kameralarının konulacağını ifade etti.





Türk sinema tarihinin klasiklerinden olan Züğürt Ağa ilminin çekildiği konakta incelemelerde bulunduktan sonra Germuş Kilisesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Ali Yılmaz ve beraberindekiler, mevcut durumun tespit edilerek proje çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

Yılmaz’a Dağeteği (Germuş) Mahallesindeki incelemesinde İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Emin Seymen refakat etti.

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