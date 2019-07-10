SRPOTS TARKMANÇATS (AZİZ ÇEVIRMENLER YORTUSU)

HYETERT- SRPOTS TARKMANÇATS (AZİZ ÇEVIRMENLER YORTUSU) 11 Temmuz 2019 günü kutlanacak.

Patrik II. Mesrop Hazretlerinin Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ndeki vaazından bir bölüm:

“Bugün Aziz Çevirmenlerimiz Surp Sahak Bartev ile Surp Mesrob Maşdots’un anısını kutluyoruz. Burada olduğunuza göre, bunu hepiniz de biliyorsunuz. M.S. 404 yılında yaşanan olay hem Ermeni Kilisesi’nin, hem de Ermeni halkının yaşamında devrim niteliğinde önemli bir olaydı.Dönemin Ermeni Katolikosu Surp Sahak Bartev ile Surp Mesrob Maşdots’un işbirliği sayesinde Ermeni alfabesinin harfleri icad edildi ve Kitab-ı Mukaddes ilk olarak yeni harfler sayesinde Ermenice’ye tercüme edildi.

Bu nedenle bu devrim niteliğindeki olayı gerçekleştiren Azizlere Aziz Çevirmenler diyoruz. Böylece Ermeni dilinin kullanıldığı ilk kitap Kitab-ı Mukaddes oldu. Bu aynı zamanda Ermeni dili ve edebiyatının da başlangıcı sayıldı. Eğer bugün Ermenice olarak üretilen bir edebiyat varsa bunu yine Aziz Çevirmenlerimiz’in çabalarına borçluyuz.

Bugün, ülkemizde dilimizi ve edebiyatımızı okullarımız sayesinde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu bazen o kadar da kolay olmuyor. Okullarımızı daim kılabilmek, onların her türlü ihtiyaçlarına yetişebilmek ve bu okulların kapılarını açık tutabilmek için bugün anılarını kutladığımız azizlerimizin şefaatine ihtiyacımız vardır.

Ayrıca, bu azizlerimizin izinden yürüyen, tüm vartabedlerimizin (hocalarımızın) ve okullarımızda yeni kuşaklara güzel dilimizi öğreten tüm öğretmenlerimizin de bayramıdır bugün. Kutlu olsun!”

Kaynak: Lraper

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