SURP KRİKOR LUSAVORİÇ’İN RELİKLERİNİN BULUNUŞU

6 Temmuz 2019

Surp Krikor Lusavoriç’in Reliklerinin Bulunuş Yortusu Ermeni Kilisesinin en büyük azizlerinden Surp Krikor Lusavoriç’in anısına ithaf edilen üç büyük yortudan biridir. Geleneğe göre ermenilerin hristiyanlığı kabulünden sonra Surp Krikor Lusavoriç yaşamının son yıllarında Sebuh Dağı’ndaki Mane Mağarası’nda inzivaya çekilir ve 326 tarihinde de ölür. Onun cansız bedenini çobanlar bulurlar ancak onun kim olduğunu anlayamazlar üzerini taşlarla kapatırlar.

İlerleyen zamanda Surp Krikor Lusavoriç bir görüm ile öğrencilerden Karnik Pasensi’ye reliklerinin nerede olduğunu açıklar. O olaydan sonra Katolikosun kemikleri toplanıp Tortan Köyü’ne taşınır.

Surp Krikor Lusavoriç’in relikleri tüm hristiyan kiliseleri için büyük önem taşır. Reliklerin bir kısmı Vagarşabat, Bizans ve Italya’ya götürülür. Ana Taht Surp Eçmiadzin’de bulunan Surp Krikor Lusavoriç’in eli kilisemizin en önemli kutsallarındandır. Onunla Kutsal Müron yağı kutsanır.



Surp Krikor Lusavoriç’in Reliklerinin Bulunuş Yortusu Hokekalust’tan sonraki dördüncü cumartesi günü kutlanır. O gün kutsal sunu töreni icra edilir.

Türkçeye tercüme eden: Anuş Karmen Sar

Kaynak: Qahana

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