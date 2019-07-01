Avrupa Oyunları 2019: Ermenistan madalya sayısında 11. oldu

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunlarında Ermenistan 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile 11. oldu.

Sambocu Tigran Kirakosyan, Greko-Romen güreşçi Arthur Alexanyan, boksörler Artur Hovhannisyan ve Hovhannes Bachkov ve jimnastikçi Artur Davtyan Avrupa şampiyonu oldu.

Sambocu David Grigoryan, Greko-Romen güreşçi Karapet Chalyan ve jimnastikçi Vahagn Davtyan’a gümüş madalya verildi.

Sambocu Arsen Ghazaryan ve boksörler Karen Tonakyan ve Gor Nersesyan bronz madalya kazandı.

Ermenistan, 9 sporda 37 sporcuyla Avrupa Oyunlarına katıldı.

Avrupa Oyunları’na 50 ülkeden 4.000’den fazla sporcu katıldı.

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