Avrupa Oyunları 2019: Ermenistan madalya sayısında 11. oldu

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunlarında Ermenistan 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile 11. oldu.
Sambocu Tigran Kirakosyan, Greko-Romen güreşçi Arthur Alexanyan, boksörler Artur Hovhannisyan ve Hovhannes Bachkov ve jimnastikçi Artur Davtyan Avrupa şampiyonu oldu.
Sambocu David Grigoryan, Greko-Romen güreşçi Karapet Chalyan ve jimnastikçi Vahagn Davtyan’a gümüş madalya verildi.
Sambocu Arsen Ghazaryan ve boksörler Karen Tonakyan ve Gor Nersesyan bronz madalya kazandı.
Ermenistan, 9 sporda 37 sporcuyla Avrupa Oyunlarına katıldı.
Avrupa Oyunları’na 50 ülkeden 4.000’den fazla sporcu katıldı.
Ermenistan Kamu Radyosu
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