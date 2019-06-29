Antakya Ortodoks Kilisesi’nde St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini

Hatay’da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantine Kayyel’in yönettiği ayinde, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler ve Dimitri Doğum ile ilçelerden gelen dini liderler, ilahi ve İncil’den bölümler okudu.

Yoğun katılımın olduğu ayinde, dualar edildi. Hıristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.

Antakya Ortodoks Kilisesi’nde St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini https://t.co/5dnUjSdXYd pic.twitter.com/2WQwB0OhZJ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 28, 2019

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